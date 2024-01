Stars Finneas O’Connell über den Ruhm seiner Schwester Billie Eilish Finneas O’Connell erklärte, dass er erleichtert sei, nicht so berühmt wie seine Schwester Billie Eilish zu sein. Der 26-jährige Künstler war der Co-Songschreiber und Produzent der beiden Alben ‚When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ und ‚Happier Than Ever‘ seiner jüngeren Schwester und arbeitete mit der Sängerin auch an ihrem Oscar-prämierten James-Bond-Titelsong ‚No […]