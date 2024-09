Musik Billie Eilish: Sie liebt die Arbeit an Alben

Bang Showbiz | 04.09.2024, 14:00 Uhr

Billie Eilish sprach darüber, dass sie Alben gegenüber Singles bevorzugt.

Die 22-jährige Popsängerin hat seit der Veröffentlichung ihres ‚When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘-Debütalbums im Jahr 2019 große Erfolge gefeiert und verriet nach der Herausgabe ihres neuen Studioalbums ‚Hit Me Hard and Soft‘, dass sie lieber an „zusammenhängenden“ Projekten arbeitet als an einzelnen Songs.

Im Rahmen eines Auftritts in der ‚Jimmy Kimmel Live!‘-Talkshow verriet die Künstlerin: „Ich war schon immer eine Liebhaberin von Alben! Ich liebe es wirklich, wenn sich etwas wie ein Ganzes anfühlt und zusammenhängend und durchdacht ist. Ich schreibe alle Namen auf, zerreiße sie, verschiebe sie … es geht einfach um die Dynamik und den Flow.“ Die ‚Lunch‘-Musikerin ist zudem dankbar für ihre Hardcore-Fans, die sie seit dem Beginn ihrer Karriere unterstützen: „Das Coole war es, dass all diese Fans, meine ganze kleine Familie, zur gleichen Zeit aufgewachsen sind. So viele Leute, besonders in L.A., da ich von hier bin und viel unterwegs bin und so. Als ich damit anfing, gab es bestimmte Leute, die ich bei allem sah, was ich tat, und wir sind alle im gleichen Alter gewesen. Sie kamen also zu Sachen hin und ich habe sie mehrmals im Jahr gesehen und dann ein paar Jahre nicht mehr, und dann sah ich sie wieder. Im Laufe der Jahre habe ich dieselben Gesichter mehrmals gesehen und es fühlt sich dann immer so an, als würde ich meine alten Freunde wiedersehen.”