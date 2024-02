Offiziell verkündet Billie Eilish und Ryan Gosling treten bei der Oscarverleihung auf

SpotOn News | 29.02.2024, 08:48 Uhr

Die Künstler, die bei der Oscarverleihung auftreten werden, stehen fest. Billie Eilish und Ryan Gosling werden ihre Hits aus dem "Barbie"-Film live auf der Bühne präsentieren. Besonders bemerkenswert ist der Auftritt von Ken-Darsteller Gosling.

Über die Musikacts bei der Oscarverleihung am 10. März 2024 wurde bereits viel spekuliert, nun ist es offiziell: Superstars wie Billie Eilish (22) und Ryan Gosling (43) werden auf der Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles performen. Das hat die Oscar-Academy am Mittwoch bekannt gegeben.

"Barbie"-Songs auf der Bühne

Zu der 96. Oscarverleihung wird tatsächlich Schauspieler Ryan Gosling seinen Song "I'm Just Ken" live präsentieren. Das Lied aus dem "Barbie"-Film ist als bester Song nominiert. Der Schauspieler kann sich auch noch in der Kategorie bester Nebendarsteller Hoffnungen machen. Ebenfalls aus der "Barbie"-Realverfilmung stammt die Ballade "What Was I Made For?", die Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas O'Connell (26) auch an dem von Jimmy Kimmel (56) moderierten Abend singen werden.

Darüber hinaus wird Becky G (26) "The Fire Inside" aus dem Film "Flamin' Hot" präsentieren, Jon Batiste (37) seinen Titel "It Never Went Away" aus "American Symphony" und Komponist Scott George wird von den Osage Singers für die Aufführung von "Wahzhazhe (A Song For My People)" aus "Killers of the Flower Moon" unterstützt.

Fans hofften schon auf den Ryan-Gosling-Auftritt

Der "Barbie"-Soundtrack konnte bereits etliche Erfolge feiern. "What Was I Made For?" wurde mit dem Grammy ausgezeichnet, "I'm Just Ken" gewann einen Critics' Choice Award. Der Song sicherte Gosling auch seine erste Hot-100-Platzierung in den Billboard-Charts. Dennoch wird es das erste Mal sein, dass der Schauspieler seinen Hit in dieser Preisverleihungssaison aufführt. Obwohl das Lied ebenfalls für einen Grammy nominiert war, stand er dort nicht auf der Bühne.

In den vergangenen Wochen hatten Fans auf einen Oscarauftritt Goslings gehofft. Anfang Februar betonte er, dass er bereit wäre, das Lied live aufzuführen. "Es könnte ein zu großes Risiko sein, es von mir machen zu lassen", überlegte der 43-Jährige gegenüber dem US-amerikanischen Branchenmagazin "Variety", meinte dann aber: "Ich weiß nicht, wie das funktionieren würde. Aber ich bin offen dafür."

Insgesamt ist "Barbie" für acht Auszeichnungen bei den Oscars nominiert, darunter in den Kategorien "Bester Film" und "Bestes adaptiertes Drehbuch". Für Aufsehen sorgte, dass Regisseurin Greta Gerwig (40) und Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) nicht berücksichtigt wurden.