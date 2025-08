Film Billie Lourd: Rolle in ‚Artificial‘

Bang Showbiz | 05.08.2025, 09:00 Uhr

Die Darstellerin hat sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Billie Lourd hat sich der Besetzung von ‚Artificial‘ angeschlossen.

Die ‚The Last Showgirl‘-Schauspielerin spielt in Luca Guadagninos neuem Ensemblefilm mit, für den der Regisseur bereits Stars wie Andrew Garfield, Cooper Koch, Yura Borisov, Monica Barbaro, Jason Schwartzman, Cooper Hoffman und Ike Barinholtz, verpflichtet hat.

Die offiziellen Details der Handlung der KI-Geschichte werden bisher noch geheim gehalten, aber ‚Artificial‘ wird als „komödiantisches Drama in der Welt der künstlichen Intelligenz“ beschrieben. Das kommende Projekt soll Berichten zufolge im Jahr 2023 spielen, als OpenAI-CEO Sam Altman entlassen und innerhalb weniger Tage wieder eingestellt wurde. Welche Rolle Lourd in dem neuen Film spielen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Es wird angenommen, dass Garfield Altman darstellen wird, während Borisov die Rolle von Ilya Sutskever übernimmt, einem Mitbegründer, der die Bewegung zur Absetzung Altmans von OpenAI anführte. Die ‚A Complete Unknown‘-Darstellerin Barbaro wird Chief Technology Officer Mira Murati verkörpern. ‚Artificial‘ ist die dritte Zusammenarbeit zwischen Guadagnino und den Amazon MGM Studios, nachdem sie bereits an ‚Challengers‘ (2024) und dem neuen Thriller ‚After the Hunt‘, in dem Garfield ebenfalls mitspielt und der im Oktober in die Kinos kommt, arbeiteten.