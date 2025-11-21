Stars Billy Bob Thornton: Angelina Jolie ist eine gute Freundin

Billy Bob Thornton - December 2019 - Famous - A Million Little Pieces Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 09:00 Uhr

Billy Bob Thornton betrachtet Angelina Jolie als eine „gute Freundin“ von ihm.

Der 70-jährige Schauspieler war zwischen 2000 und 2003 mit der Darstellerin verheiratet, und obwohl ihre Ehe letztendlich in Scheidung endete, hat Thornton nur Lob für seine Ex-Frau übrig.

Der Filmstar sagte gegenüber ‚Extra‘: „Sie ist großartig. Ja, sie ist eine gute Freundin von mir, und ja, das wird sich nie ändern.“ Auch in einem kürzlichen Interview hatte der Darsteller nur lobende Worte für Jolie. Die Ehe mit ihr beschreibt er als eine der „schönsten Zeiten seines Lebens“. Er sagte gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Angelina und ich hatten eine tolle Zeit zusammen. Das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Sie und ich sind immer noch sehr, sehr enge Freunde. Und es war eine wirklich zivilisierte Trennung. Wir haben uns einfach getrennt, weil unsere Lebensstile so unterschiedlich waren.“

Thornton hat kürzlich mit der Musikstar Carter Faith zusammengearbeitet und sogar in einem ihrer Musikvideos mitgespielt. Der Schauspieler ist überzeugt, dass die 25-jährige Carter eine große Zukunft in der Musikbranche vor sich hat. Bei den CMA Awards 2025, wo er zusammen mit seinem ‚Landman‘-Co-Star Mark Collie auftrat, erklärte er: „Mark und ich haben kürzlich ein paar Songs mit [ihr] geschrieben. Das sind ihre ersten CMAs, und sie ist mit uns hierher gekommen, deshalb freuen wir uns sehr, dass sie hier ist. Sie ist großartig. Sie wird ein großer Star werden.“