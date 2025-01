Musik Billy Bob Thornton: So sehr schüchterte ihn Johnny Cash ein

20.01.2025

Der Hollywood-Star gesteht, dass er die Musik-Legende schrecklich einschüchternd fand - selbst, als sie zusammen an einem Song arbeiteten.

Billy Bob Thornton konnte seine Ehrfurcht vor Johnny Cash nie überwinden.

Der Schauspieler und Musiker arbeitete mit der verstorbenen Country-Legende an einem Cover des Songs ‚I Still Miss Someone‘. Billy enthüllt, dass er sich in der Nähe seines Idols stets eingeschüchtert fühlte – selbst, als sie Kumpel wurden und er bei Johnny übernachtete. Der 69-Jährige habe sogar Angst gehabt, aus seinem Schlafzimmer zu kommen.

Im Interview mit der Zeitung ‚Guardian‘ erzählt er: „Ich habe nie aufgehört, nervös in der Nähe von Johnny Cash zu sein, weil es war, als ob Gott den Raum betreten hätte. Ich war ein paar Mal bei ihm zu Hause und ich wollte nicht in meinen Unterhosen dabei erwischt werden, wie ich in seinem Kühlschrank herumstöberte. Also blieb ich einfach die ganze Nacht in meinem Zimmer. Aber er war sehr nett zu mir.“

Über ihre gemeinsame Arbeit fügt der ‚Fargo‘-Darsteller hinzu: „Wir haben zusammen ein Duett von einem seiner Songs aufgenommen, ‚I Still Miss Someone‘, den ich nie veröffentlicht habe. Cash sagte zu mir: ‚Was ist deine Idee, mein Sohn?‘ Und ich meinte: ‚Nun, ich dachte, wir machen die erste Strophe und die Bridge und dann kannst du deine Rezitation machen.‘ Das war zu einem Zeitpunkt, als Johnny gesundheitlich etwas angeschlagen war.“

Die Musik-Ikone habe erklärt, dass das gut klinge. „Und dann sagte er: ‚Ich habe vielleicht sogar selbst die eine oder andere Idee. Immerhin habe ich das verdammte Ding geschrieben.‘ Und ich sagte: ‚Ja, Sir, tut mir leid‘“, gesteht der Hollywood-Star.