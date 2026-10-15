Stars Billy Crystal spricht über den ‚tiefgreifenden‘ Verlust seines Freundes Rob Reiner

Billy Crystal, Rob Reiner and Meg Ryan - Avalon - 1989 - When Harry Met Sally BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2026, 10:30 Uhr

Billy Crystal spricht über den 'tiefgreifenden' Verlust seines Freundes Rob Reiner.

Billy Crystal fällt es noch immer schwer, den gewaltsamen Tod seines langjährigen Freundes Rob Reiner zu begreifen.

Fast fünf Jahrzehnte verbanden den Schauspieler und Komiker mit dem Hollywood-Regisseur. In einem Interview mit dem Magazin ‚People‘ sprach der 78-Jährige nun über seine Trauer und darüber, wie sehr ihm der Verstorbene im Alltag fehlt. Reiner war 78 Jahre alt, als er im vergangenen Jahr gemeinsam mit seiner Ehefrau Michele Singer Reiner (70) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde. Beide waren durch Messerstiche ums Leben gekommen. Ihr Sohn Nick Reiner (33) hat auf zwei Anklagepunkte wegen Mordes ersten Grades auf nicht schuldig plädiert.

Crystal erinnerte sich im Gespräch mit ‚People‘ an die erste Begegnung mit Reiner am Set der Sitcom ‚All in the Family‘. Schon damals habe ihn der Regisseur und Emmy-Preisträger beeindruckt. „Er ist groß und hat das Sagen“, beschrieb Crystal seinen ersten Eindruck. Obwohl er selbst damals neu am Set gewesen sei, habe Reiner ihn sofort einbezogen und nach seiner Meinung gefragt. Aus der beruflichen Begegnung entwickelte sich rasch eine enge Freundschaft, die weit über die gemeinsame Arbeit hinausging. „Schon in der ersten Woche wusste ich, dass das etwas für immer sein würde“, sagte Crystal. Die beiden hätten häufig gemeinsam gelacht und kaum ernst bleiben können.

Ihre Verbindung zeigte sich auch in mehreren gemeinsamen Filmprojekten. Reiner führte 1984 bei der Kult-Mockumentary ‚This Is Spinal Tap‘ Regie, in der Crystal einen kurzen Auftritt als Pantomimen-Kellner hatte. 1987 spielte er in dem Fantasyfilm ‚Die Braut des Prinzen‘ die Figur Miracle Max. Besonders erfolgreich war ihre Zusammenarbeit bei der romantischen Komödie ‚Harry und Sally‘ aus dem Jahr 1989. Crystal spielte darin Harry Burns an der Seite von Meg Ryan als Sally Albright. Der Film von Drehbuchautorin Nora Ephron gehört bis heute zu den bekanntesten Liebeskomödien seiner Zeit.

Dabei war Crystal zunächst nicht Reiners erste Wahl für die Hauptrolle. Der Schauspieler wusste, dass der Regisseur auch andere Darsteller in Betracht zog. Schließlich habe ihn der erlösende Anruf erreicht: „Ich wusste immer, dass du es bist“, erinnerte sich Crystal an Reiners Worte. Der Regisseur habe ihn zudem ermutigt, das Drehbuch zu lesen. Crystal scherzte damals, er kenne das Skript bereits und möge es nicht. „Wir haben so sehr gelacht“, sagte er rückblickend.

Wie tief die Lücke ist, die Reiner hinterlassen hat, merkt Crystal besonders dann, wenn er etwas erlebt, das er früher mit seinem Freund geteilt hätte. Noch immer verspüre er manchmal den Impuls, zum Telefon zu greifen und ihn anzurufen. „Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass das aufhört, oder ob ich möchte, dass es weiter passiert“, sagte er. Reiner habe ihn stets ermutigt. Zusätzlich musste Crystal einen weiteren schweren Verlust verkraften: Bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles im Januar 2025 wurde das Haus zerstört, in dem er und seine Ehefrau Janice 46 Jahre lang gelebt hatten. Das Paar floh zu seiner Tochter und konnte nur wenige persönliche Gegenstände retten. „Wir nahmen Fotoalben, Hochzeitsalben und Bilder von den Hochzeiten unserer Eltern mit“, berichtete Crystal. Sie hätten geglaubt, schon am nächsten Tag zurückkehren zu können. Der Anblick der verwüsteten Nachbarschaft sei erschütternd gewesen. Überall hätten nur noch verkohlte Baumreste und stehen gebliebene Schornsteine auf die zerstörten Häuser hingewiesen. „Es war wie eine Folge von ‚The Walking Dead‘, als wäre etwas durchgezogen und hätte alles ausgelöscht“, sagte Crystal.