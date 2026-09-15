Stars Emmy Awards: Tribut an Dolly Parton, Catherine O’Hara und weitere Legenden

Reba McEntire - 78th Primetime Emmy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 11:00 Uhr

Sally Field und Reba McEntire würdigten die verstorbene Dolly Parton bei den Emmy Awards mit einer emotionalen Hommage, während Macaulay Culkin, Annie Murphy und Dan Levy an Catherine O'Hara erinnerten.

Sally Field und Reba McEntire haben der verstorbenen Dolly Parton bei den Emmy Awards am Montag (14. September) mit einer emotionalen Hommage gedacht.

Die ‚Jolene‘-Sängerin war im vergangenen Monat im Alter von 80 Jahren gestorben. Bei der Verleihung wurde die beliebte Künstlerin auf besondere Weise gewürdigt, angeführt von ihrer ‚Magnolien aus Stahl‘-Kollegin und Country-Ikone Sally Field. „Im Laufe der Jahre habe ich nie aufgehört, sie zu lieben, obwohl wir sehr weit voneinander entfernt lebten. Ich habe sie vom ersten Tag an verehrt. Wie hätte man auch nicht?“, erklärte Sally. „Sie war aufrichtig und bescheiden, unterstützend und unglaublich witzig, mit einem derben Sinn für Humor, der jeden unverschämten Kerl auf die Suche nach einem Versteck geschickt hätte.“

Dolly sei nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mensch eine herausragende Persönlichkeit gewesen. Ihre humanitären Beiträge hätten das Leben vieler Menschen in ihrer Heimatstadt Tennessee und im ganzen Land verändert. „Gott segne dich, Dolly Parton, meine Freundin. Ich bin nicht die einzige Person auf der Welt, die dich für immer und ewig lieben wird“, betonte Sally. Anschließend betrat Reba McEntire die Bühne und präsentierte eine Orchester-Version von ‚Appalachian Memories‘.

Das Lied wurde ausgewählt, weil Dolly es bereits bei den Emmy Awards 1983 aufgeführt hatte. Vor Rebas Darbietung wurde ein Ausschnitt aus der damaligen Übertragung gezeigt. Darin sagte Dolly: „Ich bin in den Smoky Mountains, den Appalachen, aufgewachsen. Ich habe ein Lied geschrieben, das mich zutiefst berührt. Ich bin sicher, dass es euch auf eure eigene Art ebenfalls berühren wird.“

Später erinnerten Macaulay Culkin, Annie Murphy und Dan Levy an Catherine O’Hara, die im Januar im Alter von 71 Jahren gestorben war. Macaulay wurde emotional, als er über seine „Mom“ sprach, mit der er in den ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Filmen zu sehen war. Er beschrieb Catherine als warmherzig, lustig und fürsorglich. „Wie eine gute Mutter war sie da, wenn man sie brauchte. Das war Catherine, genau das hat sie getan – sie war da. Und das ist das Beste, was wir heute Abend für sie tun können: Wir sind für sie da. Sie hat mich vielleicht zweimal vergessen, aber wir werden sie immer in Erinnerung behalten“, scherzte er.

Anschließend sang Noah Kahan ‚Bridge Over Troubled Water‘, während Bilder von Persönlichkeiten aus der Fernsehbranche eingeblendet wurden, die im vergangenen Jahr gestorben waren – darunter James Van Der Beek, Anthony Head, Diane Ladd, Eric Dane, Robert Duvall und Robert Carradine. Abgeschlossen wurde das Segment von Jamie Lee Curtis, die unter Tränen an Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner erinnerte, die im vergangenen Dezember ermordet worden waren.