Stars Billy Idol glaubt, Ozzy Osbourne ‚ist auf seine Weise gegangen‘

Ozzy Osbourne - Buffalo Bills v Los Angeles Rams 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 14:00 Uhr

Der Musiker spricht über den schmerzhaften Verlust seines guten Freundes, der vor kurzem noch auf der Bühne stand.

Billy Idol äußert sich zum Tod von Ozzy Osbourne.

Der Black Sabbath-Star verstarb am Dienstag (22. Juli) im Alter von 76 Jahren, nur zwei Wochen nachdem er für die große Abschiedsshow ‚Back to the Beginning‘ mit seinen Bandkollegen in ihrer Heimatstadt Birmingham auf der Bühne gestanden war. Billy war ein langjähriger Freund des Rockers und gab nun zu, geschockt über den Verlust des ‚Prince of Darkness‘ zu sein.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er: „Ich denke, er ist auf seine Weise gegangen. Ich bin immer noch ein wenig geschockt, denn vor etwas mehr als zwei Wochen stand er noch bei ‚Back to the Beginning‘ in Birmingham auf der Bühne.“ Ozzys Tod habe er „wirklich nicht erwartet“. Der 69-Jährige fügte hinzu: „Aber wahrscheinlich ist das einfach so… Vor zwei Wochen stand er da und hatte die Zeit seines Lebens. Er schien sich wirklich zu amüsieren.“

Billy erklärte, dass er Ozzy und seine Frau Sharon „schon lange“ kenne, und zog einen Vergleich zwischen dem Rocker und der verstorbenen Musiklegende David Bowie. „Ozzy war für uns, die wir Musik lieben, immer eine Inspiration und hat uns gezeigt, wie man das alles übersteht. Wirklich unglaublich. Es ist schwer zu glauben, dass beide jetzt tot sind“, zeigte sich der ‚Eyes Without a Face‘-Interpret fassungslos. Ozzy sei „einfach so lebendig“ gewesen. Umso schmerzhafter sei der Verlust. „Er hatte so viel Persönlichkeit… er lebte im Moment und genoss ihn. Seine Musik war genauso“, schilderte Billy.