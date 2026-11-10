Stars Billy Joel hat seinen ersten offiziellen Live-Auftritt angekündigt

Billy Joel performs at Eden Park Auckland on December 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 10:00 Uhr

Billy Joel hat seinen ersten offiziellen Live-Auftritt seit der Diagnose einer neurologischen Erkrankung angekündigt.

Der 77-jährige Musiker wird am 14. Dezember bei einer Veranstaltung an der Florida Atlantic University auftreten. Ob er dabei tatsächlich wieder selbst Musik machen wird, ist allerdings noch offen. Im Mai 2025 war bei dem US-amerikanischen Sänger ein sogenannter Normaldruckhydrozephalus festgestellt worden. Dabei handelt es sich um eine neurologische Erkrankung, bei der sich Flüssigkeit im Gehirn ansammelt. Sie kann unter anderem das Gleichgewicht, das Gedächtnis sowie das Seh- und Hörvermögen beeinträchtigen. Joel, der mit Hits wie ‚Piano Man‘ und ‚We Didn’t Start the Fire‘ weltberühmt wurde, musste daraufhin seine Bühnenaktivitäten einschränken. Seine Ärzte hatten ihm zunächst davon abgeraten, weiterhin aufzutreten. Die körperliche und psychische Belastung eines Konzerts könne für ihn zu groß sein. Nun gibt es dennoch einen ersten Hoffnungsschimmer für seine Fans.

Auf seinen Social-Media-Kanälen machte der Musiker den Termin öffentlich. Die Universität werde ihn am 14. Dezember zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Billy Joel: An Evening of Questions and Answers … And a Little Music“ begrüßen. Geplant ist demnach ein Abend mit Fragen und Antworten, ergänzt durch ein wenig Musik. Wie umfangreich dieser musikalische Teil ausfallen wird, ist bislang nicht bekannt.

Bereits Anfang des Jahres hatte Joel einen überraschenden Auftritt absolviert. Bei einem Konzert einer Coverband im US-Bundesstaat Florida war er spontan auf die Bühne gekommen. Dabei scherzte er: „Eigentlich hatte ich heute Abend gar nicht vor, zu arbeiten.“ Wie es gesundheitlich um ihn steht, hatte der Musiker erst im vergangenen Monat im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erläutert. „Mir geht es gesundheitlich gut. Ich habe diese Erkrankung namens Hydrozephalus. Früher nannte man das Wasser im Gehirn. Sie beeinträchtigt mein Gleichgewicht, mein Gedächtnis, mein Sehvermögen und mein Gehör. Aber mir geht es gut“, erklärte Joel. Besonders sein Gleichgewicht bereite ihm Schwierigkeiten. Ob er jemals wieder auf Tour gehen könne, sei derzeit nicht abzusehen. Dafür müsse er zunächst eine Reihe medizinischer Untersuchungen absolvieren. Momentan dürfe er nicht einmal Auto fahren.