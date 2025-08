Stars Billy Joel ist ’schüchtern‘ und ‚tief introvertiert‘

Billy Joel performs at Eden Park Auckland on December 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2025, 18:00 Uhr

Die Tochter des Musikers enthüllt, dass er privat alles andere als laut und extrovertiert ist.

Billy Joel ist laut seiner Tochter Alexa Ray Joel in Wirklichkeit sehr „schüchtern“ und „introvertiert“.

Die Sängerin und Songwriterin sprach über ihren berühmten Vater und betonte, dass er ganz anders sei als sein selbstbewusstes Bühnen-Ich. Gegenüber der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘ enthüllte Alexa: „Mein Vater ist wirklich witzig, weil er der selbstironischste Mensch auf diesem Planeten ist. Er glaubt nie an seinen eigenen Hype. Ich sage zu ihm: ‚Du kannst so stolz auf dich sein!‘ Und er sagt nur: ‚Eh.'“

Die 39-Jährige betonte: „Er ist einfach kein typischer, narzisstischer Typ im Rampenlicht – er glaubt das alles nicht, er ist ein echter Künstler. Er ist so tief introvertiert, eigentlich ist er wirklich ein schüchterner Mensch.“ Alexa offenbarte außerdem, dass Billy vom Hype um die neue HBO-Dokumentation ‚Billy Joel: And So It Goes‘ eher „gelangweilt“ sei. Die Doku beleuchtet seinen Aufstieg zum Ruhm sowie die Höhen und Tiefen seiner Musikkarriere.

„Er meint: ‚Naja, ich bin langsam ein bisschen gelangweilt davon, weil es so viel um mich geht – und ich hab einfach genug von mir selbst …'“, plauderte die Musikerin aus. „Er ist so introspektiv, wisst ihr – ich glaube, das trifft ihn erst später. Vielleicht in ein paar Monaten schaut er es sich an und denkt sich: ‚Oh, das ist cool.'“

Die zweiteilige Doku hat seit ihrer Veröffentlichung im letzten Monat viel Lob erhalten. Co-Regisseurin Susan Lacy verriet gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass sie den sonst so zurückhaltenden Star zum Mitmachen bewegen konnte, indem sie ihm erklärte, es handle sich nicht um ein „oberflächliches Schnellporträt“. Lacy erklärte: „Ich glaube nicht, dass er am Anfang wirklich bereit war, seine Geschichte zu erzählen, aber dann hat er erkannt, dass wir einen tiefgehenden, ernsthaften Film machen – einen, der seine Musik wirklich mit seinem Leben verknüpft.“