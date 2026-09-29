Stars Billy Ray Cyrus teilt ‚kostbaren‘ Brief von Dolly Parton

Billy Ray Cyrus at Liberty Ball - January 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 09:00 Uhr

Billy Ray Cyrus hat einen ganz besonderen persönlichen Schatz mit seinen Fans geteilt: einen handgeschriebenen Brief, den er zu Beginn seiner Karriere von Dolly Parton erhielt.

Der 65-jährige Country-Sänger veröffentlichte auf Instagram ein Foto des Schreibens und erklärte, es gehöre zu seinen „wertvollsten Besitztümern“. Einen ähnlich hohen Stellenwert habe für ihn nur ein Brief von Country-Legende Johnny Cash.

„Für mich gehören sie zusammen … Bruder Cash und Schwester Parton“, schrieb Cyrus. Beide Briefe würden die Gedanken zweier seiner größten Idole festhalten, „die sich die Zeit genommen haben, einem alten Jungen aus Kentucky ihre ganz persönlichen und aufrichtigen Gedanken mitzuteilen“.

Parton starb im vergangenen Monat im Alter von 80 Jahren.

Cyrus erhielt den Brief im Frühjahr 1992, nur wenige Wochen nachdem er Parton zum ersten Mal in Chicago getroffen hatte. Zu diesem Zeitpunkt begann ‚Achy Breaky Heart‘ gerade durchzustarten, sein Debütalbum ‚Some Gave All‘ war noch nicht einmal erschienen. Kurz darauf arbeiteten die beiden gemeinsam mit Tanya Tucker, Kathy Mattea und Mary Chapin Carpenter an ‚Romeo‘. In den folgenden drei Jahrzehnten kreuzten sich ihre Wege immer wieder – von großen TV-Specials über ‚Hannah Montana‘ bis zu ihrem letzten gemeinsamen Song ‚Christmas Where We Are‘. „Heute fühlte es sich nach dem richtigen Tag an, ihn zu teilen“, erklärte Cyrus. Seine Botschaft an Parton: „Strahle weiter, Dolly.“

In dem handgeschriebenen Brief zeigte sich Parton begeistert von der bevorstehenden Zusammenarbeit mit dem damals aufstrebenden Sänger. „Ich bin stolz auf das, was gerade mit dir passiert“, schrieb sie. „Auch ich finde, dass du etwas Besonderes bist! Ich wünsche dir in den kommenden Jahren noch mehr Erfolg.“ Mit ihrem typischen Humor entschuldigte sie sich außerdem dafür, bei ihrem ersten Treffen möglicherweise etwas nervös gewirkt zu haben: „Ich bin heutzutage eben wie all die anderen Mädchen – nur ein bisschen älter! Ha!“ Zum Abschluss bot Parton Cyrus ihre Unterstützung an: „Das Gleiche gilt, falls du irgendetwas brauchst. Alles Liebe, Dolly.“ Parton war später auch Patentante von Cyrus‘ Tochter Miley.

Billy Ray hatte bereits nach Partons Tod öffentlich gemacht, wie schwer ihn der Verlust getroffen habe. Zu einem gemeinsamen Foto erinnerte er sich an ihren letzten Auftritt in Dollywood, bei dem sie ‚Christmas Where We Are‘ sangen. Besonders bewegend sei für ihn gewesen, dass Parton damals den gesamten Drehplan geändert habe, nachdem seine Mutter Ruth Ann „Ruthie“ Casto gestorben war. „Dolly Parton. Du hast die Herzen der ganzen Welt berührt“, schrieb Cyrus. „Du hast deine Spuren hinterlassen, und zwar auf wunderbare Weise.“ Sein Verlustgefühl fasste er mit einer persönlichen Formulierung zusammen: „Von diesem Tag an wird die Zeit, zumindest in meinem gebrochenen Herzen, für immer als ‚Nach Dolly‘ bekannt sein.“