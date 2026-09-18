Stars Miley Cyrus enthüllt letztes Gespräch mit Dolly Parton

Dolly Parton and Miley Cyrus - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 10:00 Uhr

Miley Cyrus enthüllt letztes Gespräch mit Dolly Parton.

Miley Cyrus hat über ihr letztes Gespräch mit ihrer verstorbenen Patentante Dolly Parton gesprochen.

Die Country-Legende starb am 25. August im Alter von 80 Jahren nach einem „kurzen Kampf gegen den Krebs“. Im Gespräch mit Zane Lowe für Apple Music blickte die 33-jährige Sängerin auf die besondere Verbindung zu Parton zurück. „Als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich ihr von dieser Platte erzählt“, berichtete Cyrus. Obwohl die beiden Künstlerinnen sehr unterschiedlich gewesen seien, habe gerade das ihre Beziehung so besonders gemacht. „Sie wusste das, und ich wusste das“, erklärte die Sängerin.

Cyrus bewundert vor allem Partons Authentizität. Zwar sei die Musikerin für ihre auffällige Frisur, ihr Make-up und ihre glamourösen Auftritte bekannt gewesen, doch dahinter habe sich eine sehr bodenständige Persönlichkeit verborgen. „Ich glaube, es ist genau das, was die Menschen an ihr angezogen hat, wie echt und authentisch sie war“, sagte Cyrus im Interview.

Parton war für Cyrus bereits während ihrer Zeit als Hannah Montana eine wichtige Bezugsperson. In der gleichnamigen Disney-Serie spielte Parton regelmäßig „Tante Dolly“, die Patentante von Miley Stewart. Eine Rolle, die ihre tatsächliche Beziehung aufgriff. Cyrus erklärte, Parton habe ihr gezeigt, dass sich eine öffentliche Kunstfigur und die eigene Persönlichkeit miteinander vereinbaren lassen. „Man kann eine Persona haben und trotzdem man selbst sein. Das habe ich durch Dolly verstanden“, sagte Cyrus. Ihre Bühnenfigur beschrieb sie augenzwinkernd sogar als eine Art „Drag“. Schließlich unterscheide sich die Person, die sie auf der Bühne zeige, stark von derjenigen, die morgens zu Hause ihre Schildkröte füttere.

Auch über ihre Emotionen beim Singen habe sie mit Parton gesprochen. Cyrus erzählte, dass sie bei Live-Auftritten „immer“ wieder weinen müsse. Nachdem Parton ihren Auftritt mit ‚End of the World‘ in der Sendung ‚My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman‘ gesehen hatte, habe sie wissen wollen, warum Cyrus Tränen vergossen habe. Cyrus erklärte, das Lied handle vom Ende der Welt und von der Vorstellung, ihre Mutter nie wiederzusehen. Parton habe ihr daraufhin einen Rat gegeben: „Musik ist Eskapismus. Lass sie weinen. Komm da durch.“ Cyrus habe darauf bestanden, dass diese Emotionalität zu ihr gehöre und Parton habe sie genau dafür geliebt. Zum Abschluss machte sie deutlich, wie tief sie der Verlust trifft: „Ich werde sie immer lieben und möchte sie stolz machen.“ Ihr Herz breche für Partons Familie, Freunde und die vielen Menschen, die sie vermissen würden.