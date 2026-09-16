Stars Reba McEntire trägt bei Emmy-Tribut Schmuck von Dolly Parton

Reba McEntire - 78th Primetime Emmy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2026, 10:00 Uhr

Reba McEntire trägt bei Emmy-Tribut Schmuck von Dolly Parton.

Reba McEntire hat Dolly Parton bei den diesjährigen Emmy Awards auf besonders persönliche Weise gewürdigt.

Für ihren Auftritt zu Ehren der verstorbenen Country-Ikone trug die 71-Jährige Schmuck aus Partons persönlichem Besitz. Die Sängerin interpretierte bei der 78. Verleihung der Primetime Emmy Awards am Montag, dem 14. September 2026, den Song ‚Appalachian Memories‘.

Parton war im vergangenen Monat im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krebserkrankung gestorben. Während McEntire in einem weißen, mit Pailletten besetzten Kleid auf der Bühne stand, trug sie zwei Schmuckstücke, die einst Parton gehört hatten. Das bestätigte das ‚Dolly Archive‘ auf Instagram. „Heute Abend bei den 78. Primetime Emmy Awards würdigte @Reba McEntire Dolly mit einer Performance von ‚Appalachian Memories'“, hieß es in dem Beitrag. Das Archiv habe McEntire für ihren Auftritt einige Schmuckstücke aus Partons Besitz zur Verfügung gestellt. Dazu gehörten Ohrringe, die Parton im Musikvideo zu ‚Does He Love You‘ getragen hatte, sowie ein Schmetterlingsring aus ihrer persönlichen Sammlung.

McEntire durfte aus mehreren Schmuckstücken auswählen. Gegenüber ‚Vogue‘ verriet sie, wie es dazu kam: „Mein Manager Justin McIntosh überraschte mich, indem er Dollys Nichte Rebecca fragte, ob sie uns einige Schmuckstücke von Dolly für meinen Auftritt leihen würden.“ Die Familie habe zugestimmt – für McEntire eine besondere Geste. Sie entschied sich für funkelnde Ohrringe und den Schmetterlingsring. „Nichts sagt mehr Dolly aus als Strasssteine und Schmetterlinge!“, erklärte die Sängerin. Die Schmuckstücke hätten den Auftritt für sie noch emotionaler gemacht. „Es war etwas ganz Besonderes, Dolly bei mir auf der Bühne zu haben. Ich werde nie vergessen, dass ich ihren Schmuck tragen durfte.“

Auch McEntires Kleid war als Hommage an Parton gedacht. Die Sängerin trug eine Kreation des Designers Michael Schmidt und entschied sich bewusst gegen Schwarz. „Ich wollte etwas Glitzerndes tragen, genau wie Dolly es getan hätte“, sagte sie. Dabei erinnerte McEntire an Partons erstes TV-Special ‚Live in London‘ aus dem Jahr 1983. Damals habe die Country-Sängerin ein weißes Kleid mit Fransen getragen und erstmals ‚Appalachian Memories‘ präsentiert. „Mein weißes Kleid ist deshalb eine kleine Verbeugung vor diesem Moment“, erklärte McEntire.

Die beiden Sängerinnen verband über viele Jahre eine Freundschaft. Allerdings hätten sie sich wegen ihrer vollen Terminkalender nicht so häufig austauschen können, wie McEntire es sich gewünscht hätte. „Wir haben nicht so oft miteinander gesprochen, wie ich es gerne getan hätte“, sagte sie. Parton habe vor allem per Fax kommuniziert. Selbst Kenny Rogers habe McEntire einmal nach Partons Telefonnummer gefragt, doch auch er habe sie nicht gehabt. Ihre persönlichen Treffen hätten deshalb meist stattgefunden, wenn sie beruflich zusammenarbeiteten. „Ich schätze diese Erinnerungen sehr“, sagte McEntire über die gemeinsame Zeit.