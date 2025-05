Film ‚Birgt unendliche Möglichkeiten‘: Regisseur Rian Johnson spricht über Zukunft von ‚Knives Out‘

Daniel Craig - Glass Onion - A Knives Out Mystery - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 16:00 Uhr

Regisseur Rian Johnson ist offen dafür, die ‚Knives Out‘-Reihe fortzusetzen – „solange Daniel [Craig] noch weitermachen will“.

Der 51-jährige Filmemacher hat das Krimi-Franchise, in dem Craig den Detektiv Benoit Blanc darstellt, seit seinem Debüt im Jahr 2019 geleitet. Johnson hat nun verraten, dass er glücklich damit wäre, das Franchise nach dem kommenden ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ fortzusetzen, solange der ‚James Bond‘-Star bereit ist, weiter zu machen, und er selbst Geschichten finden kann, die sich lohnen, gedreht zu werden.

Als ‚Collider‘ den Regisseur fragte, ob es weitere ‚Knives Out‘-Filme geben würde, sagte er: „Solange Daniel es noch machen will und solange wir eine Idee haben, die sich für uns nicht nur so anfühlt, als würde man einen weiteren rausbringen, sondern sich wirklich aufregend und beängstigend anfühlen, wie: ‚Oh, wow, könnten wir das durchziehen?'“ Der Filmemacher gibt zu, dass Genre zu lieben und gerne weitere Möglichkeiten erforschen zu wollen – wenn alle Umstände passen. „Aber gleichzeitig habe ich drei davon hintereinander gemacht. Ich fühle mich überhaupt nicht ausgebrannt, aber das nächste, was ich in meinem Kopf habe, ist ein Original, das überhaupt kein Rätsel ist.“

Der Regisseur von ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ fügte hinzu, dass das Mystery-Genre „völlig anders“ sei als andere, da es „so viele andere Arten von Genres umfasst“. Er sagte: „Es ist ein völlig anderes Genre. Eines der Dinge, die ich an dem Mystery-Genre liebe, ist, dass es den Krimi enthält. Wie Science-Fiction umfasst es so viele andere Arten von Genres.“