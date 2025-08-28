Musik ‚Bis nächstes Jahr…‘ Ariana Grande kündigt 2026-Tour an

Ariana Grande - Palm Springs Film Festival - January 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 18:00 Uhr

Ariana Grande hat in ganz geheimnisvoller Manier eine Tour für 2026 angeteasert.

Am Mittwoch (27. August) teilte die Pop-Ikone ein Video, das eine bevorstehende Ankündigung andeutete. Sie grüßte ihre Fans auch mit den mysteriösen Worten, dass sie sie „nächstes Jahr…“ sehen werde. Fans sind sich jetzt sicher: Er wird eine Tour geben. Die Einblendungen der Zahlen und Ziffern „DB.06“ und „est. 26“ deuten weiter darauf hin, dass die Tour im Juni nächsten Jahres starten wird.

Der Clip enthielt außerdem eine automatisierte Stimme, die sagte: „Eine beschädigte Datei wurde gefunden und korrigiert.“ Die Visuals zeigen Arianas Performance von ‚Eternal Sunshine‘ und Rückblicke auf ihre vorherige Tour. Ariana markierte in dem Instagram-Beitrag auffälligerweise auch die Tour-Promoter Live Nation. Die letzte Tour der 32-jährigen Sängerin und Schauspielerin war die ‚Sweetener World Tour‘ im Jahr 2019.

Trotz einer wachsenden Zahl von Schauspieljobs, darunter die beiden ‚Wicked‘-Filme und Dr. Seuss‘ ‚Oh, The Places You’ll Go!‘, hatte Ariana die Fans zuvor beruhigt, dass sie die Musik nicht aufgibt. Sie schrieb im Juli auf Instagram: „Sehr albern von euch allen anzunehmen, dass ich, nur weil ich mit vielen Dingen beschäftigt bin, plane, das Singen und die Musik aufzugeben…!!! Es ist und war immer meine Lebensader. Es muss Platz für alles geschaffen werden.“

Ihre Karriere sehe zwar nicht genau so aus wie früher, doch die Fans kennen schließlich nicht jedes Detail von Arianas Plänen: „Ich mag viel lieber, wie es in meinem Kopf aussieht. Ich habe Spaß. Ich fühle mich dankbar und aufgeregt und inspiriert.“ Sie schloss schon damals mit einem Hinweis auf eine mögliche Tour: „Ein Gleichgewicht zu finden zwischen vielen Projekten und Unternehmungen, die ich liebe, und es auf meine eigene Weise zu tun… also arbeite ich an einem Plan, nächstes Jahr für euch alle zu singen. Auch wenn es nur ein bisschen ist.“