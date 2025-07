Stars Black Sabbath ehren Ozzy Osbourne mit emotionalem Tribut

Ozzy Osbourne - Rock and Roll hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 00:30 Uhr

Black Sabbath haben ihrem verstorbenen Frontmann Ozzy Osbourne eine rührende Hommage gewidmet.

Ozzy starb am Dienstag (22. Juli), nur wenige Wochen nach dem letzten gemeinsamen Auftritt der Originalbesetzung – Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward und Ozzy – beim Konzert ‚Back to the Beginning‘ in Birmingham. Das Konzert fand im Villa Park in Birmingham statt, unweit des Gründungsortes der Band im Jahr 1968. Die Band postete ein Bild von Ozzy auf der Bühne und schrieb schlicht: „Ozzy Forever.“

Der Fußballverein Aston Villa, beheimatet im Villa Park, schrieb auf X: „Der Aston Villa Football Club ist traurig über die Nachricht vom Tod des weltweit bekannten Rockstars und Villan Ozzy Osbourne.

Er wuchs in Aston auf, ganz in der Nähe des Villa Park, und hatte immer eine besondere Verbindung zum Verein und zur Gemeinde, aus der er stammte. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Sharon, seiner Familie, seinen Freunden und zahllosen Fans in dieser schweren Zeit. Ruhe in Frieden, Ozzy.“

Ozzy wurde am 3. Dezember 1948 in Aston, Birmingham, als John Michael Osbourne geboren. Er verließ mit 15 die Schule und verbrachte kurzzeitig eine Gefängnisstrafe wegen Einbruchdiebstahls. Danach widmete er sich der Musik. Nachdem er mit mehreren lokalen Bands gespielt hatte, gründete er gemeinsam mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward in den späten 1960ern Black Sabbath. Nach dem selbstbetitelten Debütalbum folgten Erfolge wie ‚Paranoid‘ und ‚Master of Reality‘ in den 1970er-Jahren. Ozzy erwarb sich den Ruf eines Skandalrockers und wurde in den späten 1970ern aus der Band geworfen. Als Solokünstler feierte er mit ‚Blizzard of Ozz‘ (1980) und ‚Diary of a Madman‘ (1981) große Erfolge.

Von 1971 bis 1982 war Ozzy mit Thelma Riley verheiratet, mit der er zwei Kinder hatte: Louis und Jessica. 1982 heiratete er Sharon Osbourne, die auch seine Managerin wurde – das Paar bekam drei Kinder: Aimee, Kelly und Jack.

Mit ‚The Osbournes‘, der MTV-Realityshow über das Familienleben der Osbournes, wurde Ozzy 2002 einem neuen Publikum bekannt. Die Show lief bis 2005 über vier Staffeln. 2019 gab Ozzy bekannt, an Parkinson erkrankt zu sein, und sagte bei ‚Good Morning America‘, dass die Krankheit „furchtbar herausfordernd“ sei. Er verriet in den letzten Monaten, dass er nicht mehr laufen könne – doch vor drei Wochen stand er noch einmal für fünf Songs mit Black Sabbath auf der Bühne.