Musik Black Sabbath: Start der Proben für ihr ‚Back to the Beginning‘-Abschiedskonzert

Black Sabbath stars Ozzy Osbourne, Geezer Butler and Bill Ward - ONE USE X Black Sabbath - June 25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 09:00 Uhr

Die Band hat mit den Proben für ihr Abschiedskonzert angefangen.

Die Originalbesetzung der ‚Paranoid‘-Band, die aus den Mitgliedern Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward besteht, wird am 5. Juli beim ‚Back to the Beginning‘-Konzert im Villa Park-Fußballstadion in Birmingham zum letzten Mal erneut zusammenkommen.

Die Musikgruppe teilte am Dienstag (24. Juni) auf X ein Foto von Ozzy, Geezer und Bill und verkündete: „Die Proben für ‚Back to the Beginning‘ laufen.“ Die drei Künstler lächeln auf dem Foto, während Ozzy, der in den letzten Jahren offen über seine gesundheitlichen Probleme sprach, einen Gehstock in seiner Hand hält. Auf dem Bild sitzen die Stars zusammen hinter der Bühne. Tony ist auf dem Foto nicht zu sehen, wird aber dennoch ein Teil des historischen Konzerts sein. Die kommende Show markiert das erste Mal seit 20 Jahren, dass Black Sabbath in der Originalbesetzung wieder zusammen spielt. Ozzy betonte, dass das Konzert der endgültige Abschied für die Rocker sein würde. Die Heavy-Metal-Ikone, bei der im Jahr 2019 Parkinson diagnostiziert wurde, verriet in einem Interview mit dem ‚Mojo‘-Magazin: „Nach diesem Konzert werde ich nach Hause gehen, ich werde die Tür schließen und ich werde auf meine großartige Karriere zurückblicken. Aber ich bin fertig, fertig, fertig! Man muss wissen, wann man Schluss macht.“