Musik BLACKPINK: Label spielt Gerüchte über Dezember-Release herunter

BLACKPINK - 2022 MTV Video Music Awards - Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 11:00 Uhr

Das Label YG Entertainment von BLACKPINK hat Berichte heruntergespielt, wonach die K-Pop-Gruppe im Dezember ein neues Album veröffentlichen soll.

Berichten aus Südkorea zufolge sollen die ‚How You Like That’-Sängerinnen – bestehend aus Jisoo, Jennie, Lisa und Rosé – bis Ende des Jahres ein neues Album herausbringen, doch YG hat betont, dass über die Veröffentlichung „noch nichts entschieden“ sei. Das Label sagte in einer Erklärung: „Es ist noch nichts über das Comeback der Gruppe entschieden worden.“

Der Gründer von YG, Yang Hyun-Suk, hatte Anfang des Jahres angedeutet, dass BLACKPINK ihr drittes Studioalbum bis November veröffentlichen wolle. In einem Update auf dem YouTube-Kanal von YG im August sagte er: „Viele Fans sind neugierig auf das Album von BLACKPINK. Ich weiß, dass die Mitglieder von BLACKPINK und die für sie zuständigen Produzenten sehr hart an der Vorbereitung des Albums arbeiten. Ich hoffe, dass das Album von BLACKPINK spätestens im November erscheint. Das ist mein Ziel – wir werden unser Bestes geben, um das Album von BLACKPINK bald zu veröffentlichen.“

Seit der Veröffentlichung des Albums ‚Born Pink‘ von BLACKPINK im Jahr 2022 haben sich die vier Mitglieder auf ihre Solokarrieren konzentriert, aber Lisa erklärte Anfang des Jahres, dass die K-Pop-Gruppe an neuem Material für das Album arbeite. In einem Interview mit ‚Variety‘ verriet die 28-jährige Sängerin: „Wir waren tatsächlich vor ein paar Tagen im Studio. Wir sind alle total aufgeregt, wieder zusammenzukommen und auf Tour zu gehen. Wir vermissen die Blinks wirklich sehr. Wir können es kaum erwarten, sie zu sehen.“