Film Blade: Film erscheint nicht bei Disney

Mahershala Ali - 2019 AFI Life Achievement Award - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2024, 11:00 Uhr

Marvels verspäteter ‚Blade‘-Film wurde aus dem Veröffentlichungsplan von Disney gestrichen.

Das Reboot sollte am 7. November 2025 in die Kinos kommen, wurde aber nun durch ‚Predator: Badlands‘ ersetzt. Ein neues Veröffentlichungsdatum wurde nicht bekannt gegeben. Die Marvel Studios kündigten außerdem drei unbetitelte Filme an, die am 18. Februar 2028, 5. Mai 2028 und 10. November 2028 in die Kinos kommen sollen.

Das Original wurde 1998 durch Wesley Snipes (62) in der Hauptrolle berühmt und brachte zwei Fortsetzungen und eine TV-Serie hervor. Der aktuelle Film, in dem Mahershala Ali (50) den titelgebenden Vampirjäger spielt, hat aber schon viele Rückschläge erlitten, vom Verlust von Regisseuren und Darstellern bis hin zu jahrelangen Verzögerungen. Marvel-Chef Kevin Feige gab vor ein paar Monaten zu, dass sie immer noch „versuchen, den Film zu knacken“ und ihn nicht überstürzen wollen. Er sagte gegenüber ‚BlackTree TV‘: „In den letzten zwei Jahren, in denen wir versucht haben, diesen Film zu knacken, war das Wichtigste für uns, es nicht zu überstürzen und sicherzustellen, dass wir den richtigen ‚Blade‘-Film machen.“ Er bestand auch darauf, dass das Team plane, in die Fußstapfen von Marvels ‚Deadpool‘-Franchise zu treten, indem es ‚Blade‘ mit einer restriktiven Altersfreigabe nur für Erwachsene belässt. Feige fügte hinzu: „Es gab vor Jahren einige großartige ‚Blade‘-Filme – sie wurden alle mit der Altersfreigabe ab 17 eingestuft. Ich denke, das ist wie bei ‚Deadpool‘ auch bei ‚Blade‘ so.“

Der Film hatte bereits zwei Regisseure; Bassam Tariq war der erste, der ging, gefolgt von Yann Demange. Oscar-Preisträger Ali wird an der Seite von Mia Goth zu sehen sein, die Bösewichtin Lilith spielt. Und die 30-Jährige bestand kürzlich darauf, dass das Projekt mit Sorgfalt behandelt werde. Sie erzählte ‚Deadline.com‘: „Die Besetzung und die Crew kümmern sich wirklich darum, das tun sie. Sie wollen einen großartigen Film machen. Das ist das Gefühl, das ich von ihnen bekomme, und das fühlt sich gut an.“

Das Drehbuch stammt von ‚Black Widow‘- und ‚Thor: Ragnarok‘-Autor Eric Pearson und ‚True Detective‘-Schöpfer Nic Pizzolatto. Snipes lachte kürzlich über die Verzögerungen der Produktion und schrieb in einem Beitrag auf X: „Blade, ogottogottogott. Leute suchen immer noch nach der geheimen Soße, fahren Schneemobile im Verkehr, irgendwie rau. Daywalker lassen es einfach aussehen, nicht wahr?“ In einem Interview mit Uproxx stellte er sich jedoch hinter Ali. Er sagte: „Ich habe keine Beteiligung, aber ich unterstütze die jungen Künstler und ich unterstütze Marvel bei ihren Geschäftsentscheidungen. Es ist eine schöne Sache. Ich denke, es wird ein verdammt guter Job. Er hat einen verdammt guten Job vor sich.“