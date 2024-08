Beauty & Fashion Blake Lively: Sie veröffentlicht ihre eigene Haarpflegemarke Blake Brown Blake Lively verriet, dass sie „niemanden“ in Hollywood kenne, der eine Haarspülung verwendet. Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin behauptete, dass der Schlüssel zu den glamourösen Haar-Looks der Stars darin liege, nach dem Shampoonieren regelmäßig Haarmasken zu verwenden, um die Feuchtigkeit zu maximieren. Lively erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Vogue.com‘: „Ich kenne in meiner Branche niemanden, der eine […]