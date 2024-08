Stars Blake Lively: Sie ist schüchterner als Leute denken

Blake Lively - It Ends With Us - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 08:00 Uhr

Blake Lively sei ein „sehr schüchterner Mensch“.

Die 36-jährige Schauspielerin genießt ihren Job, weil sie immer „eine Figur spielt“, aber Blake gibt zu, dass sie es nicht mag, Fotoshootings und andere Werbearbeiten zu machen.

Die blonde Schönheit, die mit dem Schauspieler Ryan Reynolds verheiratet ist, sagte dem ‚Vogue‘-Magazin: „Ich bin eine sehr schüchterne Person, also mache ich nicht gerne Fotoshootings. Denn wenn ich schauspielere, spiele ich eine Figur. Ich fühle mich vor einer Kamera nicht super wohl. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht in Magazinen sein will.“ Trotzdem hält Hugh Jackman – Blakes Showbiz-Kumpel – die Schauspielerin und Ryan für „Megawatt-Stars“. Der 55-jährige Schauspieler, der an der Seite von Ryan in ‚Deadpool and Wolverine‘ zu sehen ist, erklärte: „Das sind Megawatt-Stars der alten Schule. Und natürlich habe ich viele Stunden mit ihnen verbracht, im Pyjama, einfach nur in ihrem Haus mit ihren neunhundert Kindern und Hunden rumgehangen. Und es ist so normal, wie es nur sein kann, und Blake backt und kocht und sagt: ‚Lass uns Pizza machen.‘ Und dann dreht man sich im nächsten Moment um und da ist sie, dieser unglaubliche Star. Das ist für mich erstaunlich.“

Anfang dieser Woche sprach auch Blake über ihre Beziehung und enthüllte, dass Ryan ihr einmal pro Woche einen Blumenstrauß geschickt hat, als sie gerade zusammengekommen waren. Der Hollywood-Star erzählte ‚People‘: „Als mein Mann und ich zuerst miteinander ausgingen, schickte er mir jede Woche einen Blumenstrauß, und er schickte immer eine Karte und es war nur ein Satz von etwas, das in dieser Woche passiert war. Etwas Lustiges oder Emotionales, was einer von uns gesagt hat. Es war nur ein kleines Zitat der Woche. Es war so eine schöne, romantische Sache.“