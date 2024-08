Musik Blink-182: Acht neue Songs nächsten Monat

Blink-182 - June 2023 Pechanga Arena in San Diego

Bang Showbiz | 20.08.2024, 14:00 Uhr

Blink-182 veröffentlichen ‚One More Time… Part 2‘ nächsten Monat mit acht neuen Songs.

Die ‚All The Small Things‘-Band – bestehend aus Tom DeLonge, Mark Hoppus und Travis Barker – haben Pläne für eine erweiterte Version ihres Albums von 2023 angekündigt. Die neue Single ‚All In My Head‘ wird am Freitag (23. August) erscheinen.

Das komplette Album der Pop-Punk-Legenden wird dann ab dem 6. September sowohl digital als auch in verschiedenen physischen Formaten erhältlich sein, darunter eine limitierte Doppel-LP auf blauem Vinyl. Zu den neuen Tracks, die dieses Mal hinzugefügt wurden, gehören ‚No Fun’, ‚Can’t Go Back‘, ‚Every Other Weekend‘, ‚Everyone Everywhere‘, ‚If You Never Left‘, ‚One Night Stand‘ und ‚Take Me In‘. Neben den acht neuen Songs wird die neue Single-LP-Pressung auch zwei Bonustracks enthalten, ‚Cut Me Off‘ und ‚See You‘, die bisher nur zum Streamen oder digital erhältlich waren.

Schlagzeuger Travis kündigte am Wochenende die bevorstehende Veröffentlichung an, als er auf X schrieb: „‚One More Time Part 2‘ wurde für euch gemixt und gemastert.“ Das letztjährige Album war das erste Studioprojekt der Gruppe zusammen mit der Originalbesetzung seit über einem Jahrzehnt, nachdem Matt Skiba von Alkaline Trio 2015 Tom ersetzt hatte. Die Band, die an diesem Wochenende als Headliner beim Reading und Leeds Festival auftreten wird, kam sieben Jahre später wieder zusammen. Tom hatte zuvor verraten, dass Marks Krebsdiagnose dazu beigetragen habe, ihre Freundschaft zu kitten und ihn dazu zu inspirieren, wieder einzusteigen. Er sagte: „Ich erinnere mich, dass ich zu meiner Frau sagte: ‚Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder Musik machen werde. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder auf Tour gehen werde.‘ Bis Mark mir sagte, dass er krank ist, und dann dachte ich, das ist das Einzige, was ich tun wollte.“ Vor ‚One More Time…‘ war die letzte gemeinsame LP des Trios ‚Neighborhoods‘ von 2011.