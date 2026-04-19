Musik Blue hoffen auf Zusammenarbeit mit Robbie Williams

Blue - 2011 Eurovision Song Contest - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2026, 11:00 Uhr

Die britische Boyband

Blue würden gerne mit Robbie Williams ins Studio gehen.

Der ‚Angels‘-Sänger hat die neue Single ‚Flowers‘ für die britische Boyband geschrieben. Nun hofft die ‚All Rise‘-Gruppe – bestehend aus Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan und Simon Webbe – auf weitere gemeinsame Projekte. Antony verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Wir würden sehr gern mit Robbies Team zusammenarbeiten, und genau darüber wird gerade gesprochen. Karl Brazil ist definitiv auf unserer Seite. Er unterstützt Blue sehr.“

Robbie sei auf die Band aufmerksam geworden, nachdem er ihre Höhen und Tiefen in der BBC-Doku ‚Boybands Forever‘ gesehen hatte. Antony erklärte: „Das hat ihn angesprochen, weil wir alle jung waren – genau wie er damals bei Take That.“ Auch musikalisch ist sein Einfluss spürbar: Duncan sagte, viele Leute fänden, dass ‚Flowers‘ wie ein typischer Robbie-Williams-Song klinge.

Parallel bereiten sich Blue auf ihre 25-jährige Jubiläumstour vor und fühlen sich „glücklich“, noch immer so erfolgreich zu sein. Duncan erklärte, es sei ein besonderes Gefühl, nach so vielen Jahren weiterhin Konzerte auszuverkaufen und weltweit auf Tour zu gehen. „Wir haben von Robbie grünes Licht bekommen, diesen Song für uns zu schreiben – es fühlt sich also fast so an, als würde die Branche uns wieder die Tür öffnen, und wir spüren die Liebe“, fügte er hinzu.

Simon sieht den Grund für die Langlebigkeit der Band vor allem im Teamgeist: Alle vier hätten wirklich in einer Boyband sein wollen. „Die meisten Bands bestehen aus Mitgliedern, die eigentlich Solo-Künstler sein wollen, es aber nicht geschafft haben. Und plötzlich hat man es mit Egos zu tun“, schilderte er. Bei Blue hingegen funktioniere das Zusammenspiel bis heute. „Wir verstehen nicht, warum Bands streiten oder nicht miteinander klarkommen – denn wenn man ein Team ist, dann ist man ein Teamplayer“, betonte der Sänger.