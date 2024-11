Cooles Foto Blumige Grüße: Kate und William gratulieren König Charles

Dieses Foto von Charles auf Samoa wählten William und Kate für ihre Glückwünsche aus. (ili/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 11:07 Uhr

Prinz William und Prinzessin Kate gratulieren König Charles zu seinem 76. Geburtstag mit einem Foto von dessen jüngster Down-Under-Reise - Blumenkranz und Sonnenbrille inklusive.

König Charles III. feiert am heutigen Donnerstag (14.11.) seinen 76. Geburtstag. Ihm zu Ehren veröffentlichten nach dem Palast auch sein Erstgeborener, Thronfolger Prinz William (42), und dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (42), ein Foto mit Glückwünschen in den sozialen Medien.

Kate und William wählen Foto aus Down Under

"Wir wünschen seiner Majestät, dem König, alles Gute zum Geburtstag". Zu diesem seriösen Gruß postete das Prinzenpaar von Wales in seinen Instagram-Stories ein Foto vom Monarchen, das auf dessen jüngster offizieller Reise nach Down Under entstanden ist.

Zu sehen ist Charles in einem beigen Anzug mit dunkler Sonnenbrille vor den Augen und grün-roter Blütengirlande um den Hals. Laut Fotoagentur ist das Bild an Tag sechs der königlichen Tour durch Australien und Samoa geschossen worden. Demnach zeigt es den Monarchen während eines Besuchs zur offiziellen Eröffnung von The King's Garden vor der Enthüllung einer Gedenktafel.

Charles feiert seinen Geburtstag in London

Wie "Mail Online" weiter meldet, werden anlässlich des Geburtstages, den der König in London verbringt, in der ganzen Stadt Salutschüsse ertönen. Der Monarch wird zwei Zentren eröffnen, die überschüssige Lebensmittel an Lebensmittelbanken, Schulen und Gemeindezentren im Rahmen seines "Coronation Food Project" verteilen werden. Damit soll die Lebensmittelverschwendung bekämpft werden.

Strammes Programm am Vortag

Aufregende Termine hatte der König bereits am Tag vor seinem Wiegenfest. Der Mittwochnachmittag war einer Wohltätigkeitsorganisation für Filmschaffende gewidmet. In einem Instagram-Post hieß es: "Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der 'Film and TV Charity' haben der König und die Königin heute Nachmittag Regisseure, Schauspieler, Fernsehmoderatoren, Stuntleute und Kostümbildner im Buckingham Palast empfangen." Charles ist Schirmherrschaft der Vereinigung.

An Abend stand außerdem die London-Premiere von "Gladiator II" auf dem royalen Programm. Charles begrüßte Hollywoodstars wie Regisseur Sir Ridley Scott (86), Paul Mescal (28), Pedro Pascal (49) und Denzel Washington (69).

Ehefrau Königin Camilla (77) nahm nur an der ersten Veranstaltung teil, sie schont sich nach einer Infektion noch.