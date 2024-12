Film Bob Dylan: Timothée Chalamet ist die richtige Wahl

Bob Dylan - GETTY - SEP 2023 - Performing at Farm Aid in Noblesville - Indiana BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 12:00 Uhr

Der legendäre Musiker hat dem Schauspieler seinen Segen für die Rolle in ‚A Complete Unknown‘ gegeben.

Bob Dylan findet es gut, dass Timothée Chalamet ihn in ‚A Complete Unknown‘ spielt.

Der 83-jährige Musiker ist der Meinung, dass der ‚Dune‘-Darsteller ein „brillanter Schauspieler“ sei. Deshalb ist Dylan ebenso überzeugt davon, dass Chalamet genau der Richtige für den Part ist. Seinen Followern auf X, ehemals Twitter, schrieb der ‚Like a Rolling Stone‘-Interpret: „Timmy ist ein brillanter Schauspieler, also denke ich, dass er als ich komplett glaubwürdig sein wird. Oder ein jüngeres Ich. Oder ein anderes Ich.“ Seine Fans rief der Musiker dazu auf, die Romanvorlage ‚Dylan Goes Electric‘ von Elijah Wald zu lesen und mit ‚A Complete Unknown‘ zu vergleichen. Über das Buch schreibt Dylan: „Es ist eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse aus den frühen 60ern bis hin zum Fiasko in Newport. Nachdem ihr den Film gesehen habt, lest das Buch.“

Laut Regisseur James Mangold sei der Folk-Star außerordentlich positiv in Bezug auf den Film gestimmt und habe ihm sogar einige Bemerkungen über das Drehbuch zukommen lassen, während die beiden sich auch regelmäßig persönlich trafen. Der 60-jährige Filmemacher sagte im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ über die Treffen: „Ich habe einige wundervoll charmante Tage in seiner Gesellschaft verbracht, einfach Gespräche unter vier Augen. Ich habe ein Drehbuch, das von ihm persönlich kommentiert wurde und von mir gehütet wird. Er liebt Filme.“