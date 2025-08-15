Film Bob Odenkirk würde ‚liebend gern‘ mehr ‚Nobody‘-Filme drehen

Bang Showbiz | 15.08.2025, 18:00 Uhr

Der Schauspieler hätte Lust darauf, weitere Filme in dieser Art zu drehen.

Bob Odenkirk hat erklärt, dass er „liebend gern mehr“ ‚Nobody‘-Filme machen würde.

Der ‚Breaking Bad‘-Star spielte die Hauptrolle im ersten Actionfilm aus dem Jahr 2021 und kehrt nun für die Fortsetzung ‚Nobody 2‘ zurück, die am heutigen Freitag, dem 15. August, in die Kinos kommt. Bob ist fest entschlossen, die Rolle auch in Zukunft wieder aufzunehmen – auch wenn er sich aktuell auf den kommenden Krimi-Thriller ‚Normal‘ konzentriert und danach eine Pause vom Action-Genre zugunsten der Comedy einlegen möchte. Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich würde liebend gern mehr [‚Nobody‘-Filme] machen. Ich würde das sehr gerne weitermachen, aber ich glaube nicht, dass ich sofort wieder loslege. Ich habe bereits einen weiteren Actionfilm namens ‚Normal‘ abgedreht, der [im September] erscheint. Aber im Moment denke ich, dass ich gern mal wieder Comedy machen möchte, wenn man mich lässt…“

Odenkirk fügte an, dass er sich sogar eine ganze Filmreihe im ‚Nobody‘-Stil vorstellen könnte. „Dabei würde es um die Reise der Familie gehen und um die Spannungen, die sich verändern, wenn man von einem Lebensabschnitt in den nächsten übergeht“, erklärt er. „Man sagt sich: ‚So, das ist jetzt mein neuer Abschnitt. Ich werde ihn genießen und unbeschwert sein.‘ Aber dann merkt man, dass er genauso viele Frustrationen und Enttäuschungen mit sich bringt wie der vorherige.“

In ‚Nobody 2‘ übernimmt Bob erneut die Rolle des Familienvaters und ehemaligen Auftragskillers Hutch, der mit seiner Familie in den Urlaub fährt, wo er erneut in ein actionreiches Abenteuer hineingezogen wird. Der Schauspieler gibt zu, dass es schwierig war, die richtige Handlung für die Fortsetzung zu finden. Er erklärte dem Magazin: „Wir haben mit verschiedenen Geschichten für ‚Nobody 2‘ herumexperimentiert und es war schwer, eine zu finden, die sich richtig anfühlte.“