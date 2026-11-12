Musik Bono zieht Bilanz: U2 haben mit ihren letzten Alben ‚den Mainstream verfehlt‘

Bono - May 2025 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 11:00 Uhr

Bono zieht Bilanz und behauptet, U2 haben mit ihren letzten Alben 'den Mainstream verfehlt'.

U2-Frontmann Bono blickt selbstkritisch auf die vergangenen Veröffentlichungen seiner Band zurück.

Der 66-jährige Sänger räumt ein, dass die Gruppe mit ihren beiden letzten Studioalben Schwierigkeiten hatte, ein breites Publikum zu erreichen. Dabei seien durchaus starke Songs entstanden. Was den Platten jedoch gefehlt habe, sei ein musikalischer Zusammenhalt gewesen. Im Gespräch mit dem Musikmagazin ‚NME‘ sprach Bono offen über ‚Songs of Innocence‘ aus dem Jahr 2014 und ‚Songs of Experience‘ von 2017. „Ich würde sagen, dass ein Teil von mir das Gefühl hatte, wir hätten mit unseren letzten beiden Alben den Mainstream verfehlt. Man hat nur einen begrenzten Einfluss darauf, wie dieses Publikum auf einen reagiert“, erklärte der Musiker. An den einzelnen Liedern habe es seiner Meinung nach nicht gelegen. Vielmehr sei es der Band nicht gelungen, aus den Stücken ein geschlossenes Gesamtwerk zu formen. „Wir haben uns bei diesen beiden Alben richtig ins Zeug gelegt und großartige Songs geschrieben. Trotzdem haben wir keinen einheitlichen Sound gefunden. Die Lieder waren gut und auch die thematische Ausrichtung stimmte.“ Die Texte seien zudem nicht ausschließlich autobiografisch gewesen und hätten sich keineswegs nur um die Band selbst gedreht. Letztlich sei das allerdings nicht entscheidend: „Die Menschen fühlen einfach, was sie fühlen.“

Inzwischen arbeitet U2 an neuem Material. Mit dem Album ‚Carnaval de Luz‘ meldet sich die irische Rockband zurück. Bei den Aufnahmen gemeinsam mit Produzent Brian Eno habe man sich bewusst von der Frage gelöst, ob die Songs später im Radio laufen würden. Bono stellte infrage, ob U2 dort überhaupt noch ausreichend präsent sei und ob das Publikum dem klassischen Radio noch dieselbe Bedeutung beimesse. Bei den beiden vorherigen Alben sei es der Band noch schwergefallen, diesen Gedanken loszulassen. „Vielleicht ist das einfach nicht mehr unser Weg. Diese Möglichkeit wurde uns genommen, und wir haben sie irgendwann hinter uns gelassen.“

Die Zusammenarbeit mit Eno beschrieb Bono dagegen als besonders ungezwungen. Sobald die Musiker gemeinsam experimentierten, fühlten sie sich wieder wie Kinder beim Spielen. Aus den zunächst chaotischen Ideen entwickle sich nach und nach ein musikalisches Konzept, das von der Vorstellung eines Karnevals getragen werde. Auch die Erfolge anderer irischer Bands spornen U2 an. Besonders begeistert zeigen sich Bono und Gitarrist The Edge von Fontaines D.C., die bereits als bedeutendste irische Band seit U2 bezeichnet wurden. „Es ist unglaublich, sie in großen Stadien spielen zu sehen. Sie sind wirklich großartig“, sagte Bono. Er ist überzeugt, dass sich erfolgreiche Bands gegenseitig zu Höchstleistungen antreiben. Als Beispiele nannte er die Beatles und die Rolling Stones sowie Blur und Oasis. Konkurrenz könne die eigene Kreativität beflügeln. The Edge ergänzte, dass ihn besonders die britische Band Lambrini Girls beeindrucke. „Ich bin einfach wahnsinnig neidisch auf sie. Diesen Sound würde ich gerne einmal auf einem U2-Album hören. Allein der Klang ist fantastisch“, schwärmte er.