Stars Phil Collins will jahrzehntelangen Streit mit Oasis-Brüdern beenden

Phil Collins - September 2021 - Avalon - Genesis Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 18:00 Uhr

Phil Collins möchte seinen langjährigen Streit mit Noel und Liam Gallagher endlich hinter sich lassen.

Der frühere Genesis-Musiker hofft, bei der bevorstehenden Aufnahme in die ‚Rock and Roll Hall of Fame‘ im November mit den beiden Oasis-Stars ins Gespräch zu kommen und die seit den 1990er-Jahren bestehenden Spannungen beizulegen. Die Auseinandersetzung reicht bis in die Anfangszeit von Oasis zurück. Besonders Noel Gallagher hatte Collins damals wiederholt öffentlich attackiert und ihn unter anderem als „Antichristen der Musik“ bezeichnet. Auch mit drastischen Aussagen über den Musiker sorgte der Gitarrist für Schlagzeilen.

Nun könnten sich die einstigen Kontrahenten bei einer Veranstaltung zur Aufnahme in die ‚Rock and Roll Hall of Fame‘ persönlich begegnen. Collins sieht darin eine Gelegenheit, das Verhältnis zu klären. Gegenüber der Zeitung ‚The Observer‘ erklärte er, dass vor der eigentlichen Zeremonie ein gemeinsames Mittagessen geplant sei. Daran dürften ausschließlich die aufgenommenen Künstler und jeweils ein Gast teilnehmen. Dadurch werde er mit den Gallagher-Brüdern in einem vergleichsweise kleinen Kreis zusammenkommen. Collins hofft, dass sich daraus ein Gespräch ergeben könnte. „Ich habe nichts gegen sie“, stellte der Musiker klar. Der Streit habe inzwischen beinahe komische Ausmaße angenommen. Er vermute, dass Noel und Liam die Angelegenheit möglicherweise einfach abtun würden, als sei nie etwas passiert.

Die Fehde begann in einer Zeit, als Oasis zu den erfolgreichsten britischen Rockbands aufstieg. Noel Gallagher machte damals keinen Hehl daraus, dass er die Musik von Phil Collins und Sting ablehnte. Bereits 1994 erklärte er, Oasis müsse Künstler wie Collins aus den Charts verdrängen. Deren Musik bezeichnete er abfällig als „Junkfood-Musik“ und „McDonald’s-Musik“. Seine Kritik ging allerdings weit über musikalische Geschmacksfragen hinaus. Gallagher sagte damals sogar, er wolle bis zum Ende des Jahrzehnts den „abgetrennten Kopf von Phil Collins“ in seinem Kühlschrank haben. Die drastische Äußerung war Teil seiner provokanten öffentlichen Selbstdarstellung.

Auch 1997 setzte Gallagher seine Attacken fort. Im Vorfeld der britischen Parlamentswahl sprach er sich für die Labour-Partei aus und verband seine politische Position mit einem Seitenhieb gegen Collins. Gegenüber ‚The Guardian‘ behauptete er, Collins drohe bei einem Wahlsieg der Konservativen damit, aus seiner Wahlheimat Schweiz nach Großbritannien zurückzukehren. „Und seien wir ehrlich: Das will keiner von uns“, spottete Gallagher. Collins ließ die Angriffe nicht vollständig unbeantwortet. Er bezeichnete die Mitglieder von Oasis seinerseits als „unhöflich“ und „schrecklich“.

Der Streit soll sogar Auswirkungen auf die Familie des Musikers gehabt haben. Seine Tochter Lily Collins, die später selbst als Schauspielerin erfolgreich wurde, soll Liam Gallagher 2007 bei dem Benefizkonzert ‚Live Earth‘ hinter der Bühne zur Rede gestellt haben. Damals war Lily noch Teenager. Berichten zufolge fragte sie den Oasis-Sänger direkt: „Warum hasst du meinen Vater?“ Liam soll daraufhin geantwortet haben: „Ich hasse niemanden, Liebes.“ Noel Gallagher erzählte später allerdings eine etwas andere Version der Begegnung. Gegenüber der ‚Saturday Review‘ der Zeitung ‚The Times‘ behauptete er, Collins‘ Kinder hätten Liam mit ihm verwechselt. Sie hätten seinen Bruder zur Rede gestellt, weil sie ihn irrtümlich für denjenigen gehalten hätten, der ständig gegen ihren Vater austeile. Noel zeigte sich von der Vorstellung amüsiert und erklärte, er hätte die Begegnung gerne auf Video gesehen.

Trotz der jahrelangen Anfeindungen scheint Collins inzwischen keine persönlichen Ressentiments mehr zu hegen. Er könne sogar nachvollziehen, weshalb seine Musik den Gallagher-Brüdern nicht gefalle, sagte der Sänger gegenüber ‚The Observer‘. „Ich bin als Mensch eher sanft. Musikalisch bin ich nicht besonders kantig“, erklärte er. Wahrscheinlich verkörpere er vieles von dem, was Noel und Liam ablehnten. Allerdings habe sich der Streit längst verselbstständigt und sei über die ursprünglichen musikalischen Meinungsverschiedenheiten hinausgewachsen. Ob es beim gemeinsamen Mittagessen tatsächlich zu einer Aussprache kommen wird, ist noch unklar. Collins zeigt sich jedenfalls offen für eine Versöhnung. „Also ja, wir werden sehen“, sagte er.