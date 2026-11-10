Musik Oasis haben keine Lust auf die Hall-of-Fame-Zeremonie

Liam Gallagher and Noel Gallagher attends Oasis Don't Look Back in Anger UK Premiere - Famous-SEP26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 11:00 Uhr

Oasis haben keine Lust auf die Hall-of-Fame-Zeremonie.

Oasis sollen der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame fernbleiben.

Wie das Magazin ‚Rolling Stone‘ berichtet, werden weder Liam Gallagher noch sein Bruder Noel Gallagher bei der feierlichen Zeremonie am Samstag (14. November 2026) in Los Angeles dabei sein. Auch ein gemeinsamer Auftritt der wiedervereinten Britpop-Band ist demnach nicht geplant. Die Musiker gehören in diesem Jahr zu den Künstlern, die in die Ruhmeshalle aufgenommen werden. Die Veranstaltung findet im Peacock Theatre statt. Noel Gallagher hat für das Wochenende allerdings bereits andere Pläne: Er wird beim EFG London Jazz Festival in der Royal Festival Hall sein erstes Solo-Konzert seit der Wiedervereinigung von Oasis geben. Doch auch Liam soll nicht in die USA reisen, um die Auszeichnung entgegenzunehmen. Neben Oasis werden unter anderem Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross und der Wu-Tang Clan geehrt.

Dass Liam Gallagher der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame zunächst kritisch gegenüberstand, ist kein Geheimnis. Bereits 2024 hatte er in einem Interview mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘ deutlich gemacht, dass er von der Institution wenig hielt. Damals erklärte er, er wolle mit einer Organisation, die er als „geistig gestört“ bezeichnete, nichts zu tun haben. Zugleich betonte er, selbst mehr für den Rock ’n‘ Roll getan zu haben als viele Mitglieder des Auswahlgremiums.

Anfang dieses Jahres klang der Sänger allerdings versöhnlicher. Auf der Plattform X berichtete er, dass er mit seiner Mutter über die Nachricht von der Aufnahme gesprochen habe. Sie habe ihm geraten, nicht länger so stur zu sein und der Veranstaltung eine Chance zu geben. „Man weiß ja nie, vielleicht macht es dir sogar Spaß“, habe sie ihm gesagt. Neben Liam und Noel Gallagher werden auch weitere ehemalige und aktuelle Bandmitglieder geehrt. Dazu zählen die Gitarristen Paul „Bonehead“ Arthurs und Gem Archer, die Bassisten Paul „Guigsy“ McGuigan und Andy Bell sowie die Schlagzeuger Tony McCarroll und Alan White. Arthurs, Archer und Bell gehören zur aktuellen Tourbesetzung von Oasis. Mit McGuigan, McCarroll und White standen die Gallagher-Brüder hingegen schon seit vielen Jahren nicht mehr auf der Bühne.

Wie die Veranstalter die Band bei der Zeremonie würdigen wollen, falls tatsächlich kein Mitglied erscheint, ist bislang unklar. Dass Künstler der Aufnahmefeier fernbleiben, ist allerdings nicht ungewöhnlich: Auch Beatles-Legende Paul McCartney, David Bowie und Joni Mitchell hatten in der Vergangenheit auf eine Teilnahme verzichtet.