Musik Liam Gallagher deutet neues Oasis-Album an: ‚Acht, wenn man das neue mitzählt‘

Liam and Noel Gallagher at Oasis Don't Look Back In Anger London premiere - Getty - September 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 18:00 Uhr

Liam Gallagher hat mit einer kurzen Antwort in den sozialen Medien neue Spekulationen über ein weiteres Oasis-Album ausgelöst.

Der Sänger, der für seine provokanten und häufig scherzhaften Beiträge auf ‚X‘ bekannt ist, deutete an, dass die Britpop-Band möglicherweise bereits an neuer Musik arbeitet. Auslöser war der Beitrag eines Fans, der die sieben bisherigen Studioalben von Oasis würdigte. Darin hieß es, die Band habe sieben großartige Alben veröffentlicht, deren Songs für immer weiterleben würden.

Gallagher reagierte mit einer überraschenden Ergänzung: „Acht, wenn man das neue mitzählt.“ Anschließend fügte er allerdings noch einen Geburtstagsgruß hinzu, was die ohnehin rätselhafte Antwort zusätzlich verwirrend gestaltete. Ob der Musiker damit tatsächlich ein neues Album bestätigte oder lediglich seine Fans aufziehen wollte, bleibt unklar. Angesichts der langjährigen Geschichte seiner scherzhaften Andeutungen ist beides denkbar.

Gallaghers jüngste Bemerkung passt zu früheren Aussagen über die Zukunft von Oasis. Bereits zuvor hatte er angedeutet, dass die Band nach ihrer Tournee ‚Oasis Live ’27‘ möglicherweise nur dann erneut auf Konzertreise gehen werde, wenn sie auch neue Songs veröffentliche. „Hör zu, wenn mit der Tour alles gut läuft, ist der nächste Schritt vermutlich, dass wir uns über neue Musik unterhalten“, erklärte er einem Fan auf ‚X‘. Er könne sich nur schwer vorstellen, dass Oasis noch einmal auf Tour gehen würden, ohne zuvor neues Material aufzunehmen. Damit ließ er zumindest die Möglichkeit offen, dass die Gallagher-Brüder ihre Zusammenarbeit künftig auch im Studio fortsetzen.

Für die Fans wäre das eine Sensation. Seit Jahren hoffen sie darauf, dass Liam und sein Bruder Noel Gallagher wieder gemeinsam neue Songs schreiben und aufnehmen. Allerdings hatte Liam in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass er einem neuen Oasis-Album skeptisch gegenüberstehe. Besonders die enormen Erwartungen an eine Band, deren Musik eine ganze Generation geprägt hat, bereiteten ihm offenbar Sorgen. Noch vor einiger Zeit hatte Gallagher auf die Bitte eines Fans nach neuer Musik mit einer seiner gewohnt übertriebenen Antworten reagiert. Er sei nicht bereit, sich der Kritik auszusetzen, falls ein neues Album nicht sofort sämtliche Rekorde breche und praktisch jedes Problem der Welt löse. „Ich bin einfach nicht bereit für die Kritik, wenn es nicht in der ersten Stunde 100 Millionen Exemplare verkauft“, schrieb er damals und ergänzte eine Reihe absurder Erwartungen, darunter die Heilung von Mundgeruch und Verstopfung sowie eine Verjüngung von Cher. Stattdessen sollten die Fans seiner Meinung nach zunächst die gemeinsamen Konzerte genießen.