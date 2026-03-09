Musik Boy George gibt zu, KI zum Schreiben von Songtexten zu nutzen

Bang Showbiz | 09.03.2026, 18:00 Uhr

Boy George gibt zu, KI zum Schreiben von Songtexten zu nutzen.

Boy George schreibt Songtexte lieber mit künstlicher Intelligenz, als hitzige Diskussionen mit menschlichen Songwriting-Partnern zu führen.

Die 64-jährige Musikikone der 1980er Jahre, deren größte Hits unter anderem Culture Clubs ‚Karma Chameleon‘ und ‚Do You Really Want to Hurt Me‘ sind, gab zu, ChatGPT zum Schreiben von Liedtexten zu nutzen. Im Podcast ‚Happy Place‘ von Fearne Cotton sagte er: „Du arbeitest mit niemand anderem zusammen. Du musst dir nicht einmal zwei Sekunden lang Gedanken darüber machen, was sie denken. Ich bin ein Top-Line-Writer, also schreibe ich die Hauptmelodien. Alle Leute, mit denen ich arbeite, schicken mir Tracks, und ich setze mich einfach hin, spiele sie immer wieder ab und arbeite damit.“ Er erklärte weiter, wie er den KI-Chatbot nutzt: „Ich habe fantastische Gespräche mit ChatGPT. […] Tatsächlich kann man es trainieren.“

Auf der anderen Seite der KI-Debatte sagte die Sängerin SZA kürzlich, sie fühle sich wegen des Aufstiegs von KI in der Musik „wie im Krieg“. Ihrer Meinung nach verursache die Technologie besonders für schwarze Künstler Probleme. Die ‚Save the Day‘-Interpretin ist „wirklich beleidigt“ vom Klang mancher Songs, die mithilfe von KI produziert wurden. Dem Magazin ‚i-D‘ sagte sie: „Ich habe das Gefühl, wegen KI im Krieg zu sein. Das passiert überproportional häufig mit schwarzer Musik. Warum höre ich KI-Cover von Olivia Dean, obwohl Olivia Dean gerade erst richtig durchgestartet ist? Sie kann nicht einmal die Streams selbst einnehmen.“