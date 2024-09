Stars Brad Pitt: Warnung vor Hochstaplern

Bang Showbiz | 26.09.2024, 13:43 Uhr

Ein Sprecher des Schauspielers warnt Fans vor falschen Pitt-Profilen.

Insgesamt über 320.000 Euro sollen clevere Internetkriminelle von zwei Frauen erschlichen haben, denen sie zuvor weismachten, der legendäre Hollywoodschauspieler zu sein. Vor wenigen Tagen wurden fünf Personen im Zusammenhang mit dem Online-Scam festgenommen. Jetzt sah sich Pitts Management dazu gezwungen, seine Fans vor Hochstaplern im Netz zu warnen. Der Publizist des ‚Ocean’s 8‘-Darstellers, Matthew Hilktzik, sagte im Gespräch mit der Zeitung ‚New York Times‘: „Es ist schlimm, dass Scammer die starke Verbindung, die Fans zu Promis spüren, ausnutzen.“

Deshalb wolle Brad Pitt seine Anhängerschaft erneut darauf hinweisen, dass er keine eigene Social-Media-Präsenz habe. Profile, die sich etwa auf Instagram, X oder Facebook als der Star ausgeben, seien grundsätzlich fake. „Das ist ein wichtiger Hinweis, nicht auf unaufgeforderte Nachrichten zu reagieren, insbesondere von Schauspielern, die keine Social-Media-Profile haben“, erklärte Hilktzik weiter. Die Betrugsfälle hatten sich in Spanien abgespielt. Die zwei Opfer der Masche waren den Berichten zufolge demnach zuletzt sogar in dem Glauben, in einer romantischen Beziehung mit Pitt zu sein.