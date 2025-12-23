Stars Bradley Cooper soll Gigi Hadids Mutter um die Hand seiner Freundin gebeten haben

Bradley Cooper - October 2025 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star soll offenbar kurz davor stehen, dem schönen Model einen Antrag zu machen.

Bradley Cooper soll um die Erlaubnis gebeten haben, seiner Freundin Gigi Hadid einen Heiratsantrag zu machen und sie zu heiraten.

Berichten zufolge hat der 50-jährige Schauspieler mit Yolanda Hadid gesprochen, der Mutter des 30-jährigen Models. Sie soll glücklich darüber sein, dass ihre Tochter – die seit Oktober 2023 mit Bradley zusammen ist – Mrs. Cooper werden könnte. Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Bradley hat Yolanda um Gigis Hand angehalten. Er möchte, dass sie weiß, wie ernst es ihm mit Gigi ist und dass er plant, mit ihr in New York eine stabile Familie aufzubauen.“

Weiter heißt es, Gigi – die Bradley auf dem Geburtstag eines Kindes kennengelernt hat, zu dem auch ihre jeweiligen Töchter eingeladen waren – habe bereits mit einem Antrag gerechnet und das Thema Heirat sowohl mit Yolanda als auch mit ihrem Vater, dem Immobilienentwickler Mohamed Hadid, besprochen. Der Insider fügte hinzu: „Ihre Mutter Yolanda ist einverstanden, das war also ein Selbstläufer. Aber dass Gigi ihrem Vater sagt, sie wolle Bradley heiraten, ist ein großer Schritt – es macht alles viel offizieller.“

Bradley – der von 2006 bis 2007 mit der Schauspielerin Jennifer Esposito verheiratet war – soll auch seine Mutter Gloria Campano in seine Pläne eingeweiht haben, Gigi möglicherweise 2026 das Jawort zu geben. „Sie stehen sich sehr nahe, und er bezieht sie in alles mit ein“, erklärte der Vertraute.

Laut dem Bericht wollen der ‚Silver Linings‘-Star und die blonde Schönheit heiraten, damit ihre Kinder gemeinsam aufwachsen können. Bradley hat die achtjährige Tochter Lea mit seiner Ex-Freundin Irina Shayk, von der er sich im Juni 2019 nach vier Jahren Beziehung trennte. Gigi wiederum hat die fünfjährige Tochter Khai mit ihrem Ex-Partner Zayn Malik. Das Paar trennte sich 2021 nach einer On-Off-Beziehung von fast fünf Jahren.