Musik Bradley Simpson: Er verspricht den Fans eine The Vamps-Reunion

Bradley Simpson - Rolling Stone UK Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2025, 09:00 Uhr

Bradley Simpson versprach, dass The Vamps eines Tages „wieder zusammenkommen“ werden.

Die ‚Can We Dance‘-Hitmacher haben seit ‚Cherry Blossom‘ aus dem Jahr 2020 kein Album mehr veröffentlicht.

Der 28-jährige Frontmann Simpson, der eine Solokarriere startet, bestand jedoch darauf, dass sich die Band nicht aufgelöst habe. Aus diesem Grund habe der Musiker sogar einen Song mit dem Titel ‚The Band’s Not Breaking Up‘ geschrieben, der auf seinem Solo-Debütalbum ‚The Panic Years‘ zu hören ist. Bradley erzählte in einem Gespräch mit der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung: „Natürlich kommen wir irgendwann wieder zusammen.“ Die Musikgruppe war im September 2024 erneut zusammengekommen, um ihr 10-jähriges Tournee-Jubiläum zu feiern. Bradley hatte zuvor verkündet, dass er beim Start seiner Solokarriere immer die volle Unterstützung seiner Bandkollegen gehabt habe. Die Band habe sein Album gelobt, obwohl der Star darüber scherzte, dass sie hinter verschlossenen Türen aber vielleicht anderer Meinung sein könnten: „Sie sagten, es gefiel ihnen, also ist das gut. Sie gingen aber wahrscheinlich nach Hause und dachten sich: ‚[Es ist] Scheiße!'“