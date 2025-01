Feuer in den Hollywood Hills Brände in Kalifornien: Auch Bill Kaulitz wurde evakuiert

Bill Kaulitz auf einer Veranstaltung in Los Angeles vor wenigen Wochen. (wue/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 12:47 Uhr

Tausende Menschen rund um Los Angeles fürchten aufgrund der Feuer in Kalifornien um ihr Zuhause. Wie Bill Kaulitz berichtet, wurde auch er evakuiert.

Wie Tausende andere Menschen, darunter viele Promis, ist auch Bill Kaulitz (35) von den verheerenden Bränden in Kalifornien unmittelbar betroffen. Während in den bekannten Hollywood Hills ein Feuer ausgebrochen ist, berichtet der Tokio-Hotel-Sänger und Schwager von Heidi Klum (51), dass er ebenfalls evakuiert wurde.

Kaulitz zeigt in einer Instagram-Story, dass er dazu gezwungen ist, vor dem Feuer zu fliehen. Auf einem geteilten Bild ist Gepäck und Kleidung des Sängers zu sehen, unter anderem auch zwei Walkie-Talkies sind abgebildet. Details zu den Geschehnissen vor Ort gibt der 35-Jährige bisher nicht preis. Kaulitz bestätigt aber knapp: "Evakuiert". Dazu fügt er ein weinendes Emoji an.

Bill Kaulitz konnte Haus schon im Sommer nicht bewohnen

Wie es der in der Nähe wohnenden Klum und ihrem Ehemann, Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) geht, ist derzeit nicht bekannt. Die auf Instagram eigentlich meist sehr aktive Modelmama hat sich dort bisher noch nicht im Rahmen der Brände gemeldet. Die Feuerwehr von Los Angeles konnte unterdessen mitteilen, dass ein großer Teil der Evakuierungszone im westlichen Teil der Hollywood Hills mittlerweile wieder aufgehoben werden konnte.

Bereits im vergangenen Sommer konnte Kaulitz sein Haus in Los Angeles nicht bewohnen können. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hatten die Brüder vor rund einem halben Jahr von einem schweren Wasserschaden gesprochen. "Ich bin mit meiner Frau nach L.A. zurückgeflogen und habe sofort nach der Ankunft einen Anruf bekommen von unserem Assistenten, der gerade unsere Studiotür bei dir zu Hause aufgeschlossen hat. Ihm kamen Wassermassen aus der Studiotür entgegengeflutet", erzählte Tom Kaulitz. "Ich kann jetzt erstmal nicht mehr nach Hause", sagte Bill.

Viele Stars von Bränden betroffen

Mehrere US-Stars mussten zuletzt vom Verlust ihres Zuhauses durch die Feuer in und um Los Angeles berichten. Laut Medienberichten seien bereits mehr als 2.000 Gebäude in der Region zerstört worden. Paris Hilton (43) veröffentlichte auf Instagram etwa einen Ausschnitt aus einer US-Nachrichtensendung, der ihr zufolge auch Bilder ihres zerstörten Hauses in Malibu zeigt: "In diesem Haus haben wir so viele wertvolle Erinnerungen geschaffen. Hier machte Phoenix seine ersten Schritte und wir träumten davon, mit London unvergessliche Erinnerungen fürs Leben zu schaffen."

Billy Crystal (76) und dessen Ehefrau Janice (75) richteten gegenüber "CNN" aus: "Janice und ich lebten seit 1979 in unserem Haus. Wir haben hier unsere Kinder und Enkel großgezogen. Jeder Zentimeter unseres Hauses war voller Liebe. Schöne Erinnerungen, die man nicht wegnehmen kann." Unter anderem auch die Zuhause von Leighton Meester (38), Adam Brody (45) und Anna Faris (48) sollen bereits zerstört worden sein.