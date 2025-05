Stars ‚Brauche jemanden‘: Bill Kaulitz setzt sich selbst Liebes-Ultimatum

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2025, 09:00 Uhr

Der Tokio Hotel-Sänger will unbedingt einen Freund finden - und zwar bis zum Sommer.

Bill Kaulitz will die Suche nach der großen Liebe beschleunigen.

Der Tokio Hotel-Star ist seit Ende 2024 wieder Single. Davor hatte seine Romanze mit YouTuber Marc Eggers für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Nach dem Beziehungsaus zeigte sich Bill sehr verletzt. Inzwischen blickt er wieder nach vorne – und würde sich am liebsten so schnell wie möglich neu verlieben.

Doch warum diese Eile? Im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ klärt der Sänger auf: Im Juli reist er nach Italien, um einen Freund zu besuchen. „Da fahre ich mit zwei Pärchen hin“, erzählt er. Dem 35-Jährigen graut davor, das fünfte Rad am Wagen zu sein. „Ich weiß noch nicht, ob ich da schon einen Mann habe, das wird sich noch herausstellen. Aber das wäre schon gut, ein bisschen Zeit habe ich ja noch“, fügt er hinzu.

Doch es steht noch ein weiteres Event an, für das Bill gerne einen Partner an seiner Seite hätte: Sein Tokio Hotel-Bandkollege Georg Listing wird dieses Jahr heiraten. Für den Podcaster steht fest: „Spätestens bis zur Hochzeit von Georg brauche ich jemanden. Ich möchte nicht schon wieder auf eine Hochzeit als Single gehen. Da kommen bestimmt nur Pärchen.“

Ganz schön viel Druck, den sich Bill da macht. Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz versucht, ihn aufzumuntern. „Auf der Hochzeit werden ganz sicher auch Singles sein“, so der Mann von Heidi Klum. Doch Bill hält an seinem Wunsch fest. „Ich möchte da auf jeden Fall mit Freund anreisen, und viel Zeit habe ich echt nicht mehr“, zeigt er sich besorgt.