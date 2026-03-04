Stars Bill Kaulitz wurde überraschend von einer alten Flamme kontaktiert

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2026, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz wurde überraschend von einer alten Flamme kontaktiert.

Bill Kaulitz erhielt eine Nachricht von seinem Ex-Freund.

In der neuesten Folge ihres erfolgreichen Podcasts ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ haben der Tokio-Hotel-Frontmann und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz wieder einmal offen über Persönliches gesprochen – und eine besonders überraschende Entwicklung sorgte für Gesprächsstoff. Während Bill zuletzt im Magazin ‚Architectural Digest‘ die Türen seines Hollywood-Homes geöffnet hatte, rückte sein Liebesleben unerwartet wieder ins Rampenlicht. „Mein Ex-Ex-Ex-Freund hat sich gemeldet“, verriet der 36-jährige Sänger seinen Podcast-Gästen und fügte an, dass der ehemalige Partner ihm ein Kompliment für sein Haus geschickt habe – mit einem dezenten Hinweis, er würde ihn gerne besuchen.

Doch Bills Offenheit stieß bei seinem Bruder Tom auf deutlichen Widerstand. Tom warnte den Sänger eindringlich davor, alte Gefühle wieder aufleben zu lassen. „Er ist kein guter Mensch und ich finde, solche Personen darf man einfach nicht in seinem Leben haben“, sagte Tom in klaren Worten und betonte, dass es trotz der Anziehungskraft schlecht wäre, sich wieder auf jemanden einzulassen, von dem man sich getrennt hätten. Bill wirkte zunächst unschlüssig, räumte jedoch selbst ein, dass zwischen ihnen zwölf Jahre vergangen seien – eine lange Zeit, in der sich viel verändert habe. Ob seine alte Flamme überhaupt noch anziehend finde, wisse er deshalb selbst gar nicht. „Du bist wahrscheinlich auf jeden Fall angezogen“, erklärte Tom augenzwinkernd.

Während er für sein Haus viele Komplimente einheimste, hat Bill jedoch auch mit einem Nachbarschaftsstreit zu kämpfen. Anwohner seiner Straße würden Schilder aufstellen, um Fremde fernzuhalten. Dabei handele es sich jedoch um eine öffentliche Straße, verriet der Musiker genervt. „Das kann nicht erlaubt sein!“, sind sich beide Brüder über das von Bill betitelte „Spießertum“ einig.