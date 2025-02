Stars Brenda Song verrät, welchen Rat Kate Hudson ihr fürs Muttersein gab

Brenda Song - September 2024 - Toronto International Film Festival - Last Showgirl premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 18:00 Uhr

Kate Hudson riet Brenda Song, sich nicht in ihrer Rolle als Mutter zu verlieren.

Die ‚Suite Life of Zack and Cody‘-Schauspielerin hat mit ihrem Verlobten Macaulay Culkin die Söhne Dakota (3) und Carson (2) und hat von ihrer ‚Running Point‘-Co-Schauspielerin Kate Hudson hilfreiche Tipps zur Mutterschaft erhalten.

Sie sagte gegenüber ‚E! News‘: „Kate sagt immer: ‚Verliere dich nicht in der Rolle als Mutter. Du musst immer noch du selbst bleiben.‘ Sie betont das immer wieder und ich bin ihr so dankbar, weil es etwas ist, das wir oft vergessen. Wir arbeiten so hart daran, uns auf unsere Kinder zu konzentrieren, und man fühlt sich so schuldig als Mutter, wenn man sich mal eine Sekunde für sich selbst nimmt.“ Die 36-jährige Schauspielerin ist dankbar für die Erinnerung, sich um sich selbst zu kümmern. Sie fügte hinzu: „Um die beste Mutter zu sein, müssen wir die beste Version von uns selbst sein. Und Kate war wirklich gut darin, zu sagen: ‚Hey, mach dir keine Sorgen. Lass es los. Es wird in Ordnung sein. Denk dran, du musst dich auf dich selbst konzentrieren.'“

Kate hat kürzlich verraten, dass die Mutterschaft auch ihr eine neue Perspektive auf ihr Leben und ihre Karriere gegeben hat. Sie sagte gegenüber ‚Bustle‘: „Ich hatte zwei Schwangerschaften im gleichen Kalenderjahr. Es war viel. Sobald ich in die Mutterschaft eingetreten bin, hat es mich vieles hinterfragen lassen: meinen Platz in dieser Branche, meinen Platz als Frau, Altersdiskriminierung in dieser Branche, den gesellschaftlichen Druck, was Schönheit ist, was es heißt, jung zu sein. Dinge, die ich vorher nie hinterfragt habe.“