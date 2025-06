Film Disney blockierte Brenda Song wegen Filmszene

Brenda Song - September 2024 - Toronto International Film Festival - Last Showgirl premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 18:00 Uhr

Brenda Song behauptet, dass Disney sie an einer Rolle in ‚Gran Torino‘ hinderte – wegen einer geplanten Vergewaltigungsszene.

Die heute 37-Jährige wurde bekannt als Hotelerbin London Tipton in der Disney-Serie ‚Hotel Zack Cody‘ und spielte auch in mehreren Filmen des Senders mit, bevor sie erwachsenere Rollen übernahm. Doch obwohl sie erfolgreich war, war der Übergang schwierig – etwa, als sie eine Rolle in Clint Eastwoods Drama ‚Gran Torino‘ von 2008 nicht bekam.

Bei der Verleihung des Virtuoso Awards des ‚Variety‘-Magazins beim Bentonville Film Festival in Arkansas sagte sie: „Die Figur hatte eine geplante Vergewaltigungsszene, also hat Disney das Projekt abgelehnt. Ich war sehr enttäuscht, aber dachte mir: ‚Okay, es hat wohl nicht sollen sein.'“ Auch für ihre Rolle als Christy in ‚The Social Network‘, die ebenfalls eine explizite Szene enthält, musste sie kämpfen – und wandte sich an Gary Marsh, den damaligen COO von Disney Branded Television. Sie erinnerte sich: „Ich sagte: ‚Ich bin Schauspielerin. Als ihr mich engagiert habt, war ich keine Hotelerbin. Wenn ich jemals privat negativ aufgefallen bin, verstehe ich das. Aber das ist die letzte Staffel der Serie – und diese Filmrolle ist eine einmalige Chance.‘ Und ich hatte Glück – sie haben mich unterstützt. Sie erlaubten mir, diesen Film zu drehen, der mein Leben verändert hat.“

Brenda, die mit ihrem Verlobtem Macaulay Culkin zwei Söhne hat – Dakota (4) und Carson (2) –, ist dankbar, schon früh in der Branche Fuß gefasst zu haben. Sie sagte: „Das war das Schwierige – als asiatisch-amerikanische Schauspielerin in Hollywood. Wenn du nicht Jackie Chan oder Jet Li warst – und ich bin kein asiatischer Mann – war es wirklich hart. Aber ich hatte Vorbilder wie Ming-Na Wen, Michelle Yeoh und Lucy Liu, die mich inspiriert haben.“