Bang Showbiz | 11.02.2026, 11:00 Uhr

Brendan Fraser und Rachel Weisz kehren 2028 für 'Die Mumie 4' zurück.

Brendan Fraser und Rachel Weisz kehren offiziell für einen vierten Film der ‚Die Mumie‘-Reihe zurück.

Nachdem sie gemeinsam im Abenteuerfilm ‚Die Mumie‘ (1999) sowie in der Fortsetzung ‚Die Mumie kehrt zurück‘ (2001) zu sehen waren – und Fraser zudem in ‚Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers‘ (2008) mitspielte – werden die beiden Schauspieler nun für den nächsten Teil von Universal Pictures zurückkehren. Das Studio plant, den vierten ‚Mumie‘-Film am 19. Mai 2028 zu veröffentlichen. Offiziell wurde noch nicht bestätigt, wer Regie führen wird. Zuvor wurde jedoch berichtet, dass Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett vom Regie-Duo Radio Silence das neue Abenteuer inszenieren sollen.

Das Drehbuch stammt Berichten zufolge von ‚Orphan: First Kill‘-Autor David Coggeshall. Details zur Handlung sind bislang nicht bekannt. Serienproduzent Sean Daniel soll den Film gemeinsam mit William Sherak, James Vanderbilt und Paul Neinstein produzieren, die unter dem Banner von Project X Entertainment tätig sind. Fraser sowie Jason F. Brown und Denis Stewart von Hivemind fungieren als ausführende Produzenten. Der vierte ‚Mumie‘-Film markiert die nächste Zusammenarbeit zwischen Radio Silence und Universal, nachdem beide bereits 2024 den Vampirfilm ‚Abigail‘ realisiert hatten.

Im Originalfilm verkörperte Fraser den Actionhelden Rick O’Connell, während Weisz seine Ehefrau Evelyn O’Connell spielte. Nach Abschluss der Trilogie wurde ‚Die Mumie‘ 2017 mit einem gleichnamigen Film mit Tom Cruise neu aufgelegt. Geplante Fortsetzungen und der Ausbau des sogenannten „Dark Universe“ wurden jedoch verworfen, nachdem der Film sowohl bei Kritikern als auch an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückblieb. Nachdem im November 2025 berichtet worden war, dass Fraser und Weisz über eine Rückkehr verhandeln, deutete der 57-jährige ‚The Whale‘-Star an, dass „alles möglich“ sei. Er sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Hey, alles ist zu diesem Zeitpunkt möglich. Es ist Spekulation, und ich würde es euch gern sagen … Ich würde gern mehr dazu sagen. Aber meine Lippen sind im Moment versiegelt. Es tut mir leid, aber ich möchte, dass ihr wisst: Es gibt definitiv eine Fangemeinde.“