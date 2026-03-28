Film John Hannah kehrt für ‚Die Mumie 4‘ zurück

John Hannah - 2016 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2026, 13:00 Uhr

Der Schauspieler schlüpft wieder in die Rolle von Evelyns Bruder Jonathan.

John Hannah gehört zum Cast von ‚Die Mumie 4‘.

Der 63-jährige Schauspieler – der bereits in den früheren ‚Die Mumie‘-Filmen mitspielte – wird laut ‚The Hollywood Reporter‘ erneut in seine Rolle als zwielichtiger Dieb Jonathan schlüpfen, dem Bruder von Rachel Weisz‘ Figur Evelyn. Auch die Originalstars Brendan Fraser und Weisz kehren für den vierten Teil des ‚Die Mumie‘-Franchises zurück. Das Studio Universal Pictures hat bereits den Kinostart für den 19. Mai 2028 angesetzt.

Fraser – der bei dem Projekt auch als ausführender Produzent fungiert – verkörperte in der Reihe den Actionhelden Rick O’Connell, während Weisz seine Leinwand-Ehefrau Evelyn O’Connell spielte. Weisz, Fraser und Hannah waren in den ersten beiden Filmen zu sehen – ‚Die Mumie‘ und ‚Die Mumie kehrt zurück‘ – allerdings fehlte Weisz im dritten Teil ‚Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers‘. 2017 wurde ‚Die Mumie‘ mit einem neuen Film mit Tom Cruise neu aufgelegt, doch geplante Fortsetzungen wurden nach dem enttäuschenden Einspielergebnis gestrichen.

Nachdem im November 2025 berichtet wurde, dass Fraser und Weisz über eine Rückkehr verhandeln, deutete der ‚The Whale‘-Star an, dass „alles möglich“ sei. Im Gespräch mit ‚Deadline‘ sagte er: „Es sind Spekulationen, und ich würde es euch gerne sagen … ich würde gerne mehr dazu sagen. Aber mir sind ein bisschen die Hände gebunden. Es tut mir leid, aber ich möchte, dass ihr wisst: Es gibt definitiv eine treue Fangemeinde.“

Der Schauspieler blickte außerdem auf die große Fanbasis zurück, die er durch die ‚Mumie‘-Reihe gewonnen hat. „Auf der Fan-Convention, von der ich gerade aus Minnesota komme – wir waren dort, um Autogramme zu geben und Fans zu treffen – hatten wir auch eine Fragerunde auf der Bühne vor 3000 Leuten. Wir fühlten uns wie Rockstars“, verriet er. Er habe „unglaublich viel Liebe“ von den Fans gespürt.