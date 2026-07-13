Stars Brian Austin Green änderte nach Scheidung von Megan Fox seine Einstellung zu Beziehungen

Brian Austin Green - Avalon - Los Angeles - Fox Summer Party - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 18:00 Uhr

Der 'Beverly Hills, 90210'-Darsteller verrät, dass er nach seiner Scheidung gelernt hat, Beziehungen anders anzugehen.

Brian Austin Green hat nach der Trennung von Megan Fox gelernt, seine Beziehungen auf Freundschaft statt auf körperliche Anziehung aufzubauen.

Der US-Schauspieler hat Kassius (24) aus seiner Beziehung mit Vanessa Marcil sowie die Söhne Noah (13), Bodhi (12) und Journey (9) mit Megan Fox. Aus seiner aktuellen Beziehung mit Sharna Burgess stammt Zane (4). Brian gab zu, dass er nie damit gerechnet hatte, dass seine 15-jährige Beziehung mit der ‚Transformers‘-Darstellerin enden würde.

Um seine eigenen problematischen Verhaltensmuster in Beziehungen zu erkennen und künftig gesündere Partnerschaften zu führen, begab er sich in Therapie. Im Podcast ‚I Do, Part 2‘ erzählte er: „Bis ich Sharna kennenlernte, waren meine Ex-Frau und ich fast 15 Jahre zusammen. Fast zehn Jahre davon waren wir verheiratet, und bei mir stand immer die körperliche Anziehung an erster Stelle. Zuerst fühlte ich mich körperlich zu jemandem hingezogen und baute dann die Beziehung darauf auf.“

Der 52-Jährige fügte hinzu: „Ich wurde geschieden – etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich hatte drei Kinder und war plötzlich alleinerziehender Vater.“ Brian sei klar gewesen, dass er in einer neuen Beziehung nicht dieselben Fehler wiederholen wollte. „Deshalb habe ich verschiedene Therapien gemacht und vieles ausprobiert, um wirklich herauszufinden, welche Verhaltensweisen ich selbst in Beziehungen eingebracht habe, die toxisch waren, der Beziehung schadeten und ihr überhaupt nicht guttaten“, schilderte der ‚Beverly Hills, 90210‘-Darsteller.

Nachdem er intensiv an sich gearbeitet hatte, erkannte Brian, dass er zunächst mit einer Person befreundet sein müsse, bevor er eine romantische Beziehung eingehe. Diesen „anderen“ Ansatz verfolgte er auch mit Sharna. „Ich glaube, wenn man eine Beziehung auf einer echten Verbindung zu einem Menschen aufbaut, macht man sich viel weniger Gedanken darüber, ob der andere wirklich auf einen steht oder nicht. Denn man spricht von Anfang an sehr offen und ehrlich miteinander“, erklärte er.

Sharna habe er von Beginn an über seine „schlechtesten Eigenschaften“ aufgeklärt. „Wir haben einfach alles auf den Tisch gelegt“, erzählte er. Diese ungewöhnliche Strategie ging für das Duo auf. „Für uns wurde dadurch ziemlich schnell klar: ‚Hey, wir sollten zusammenbleiben. Das scheint wirklich zu funktionieren'“, enthüllte Brian.