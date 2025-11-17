Stars Brian May gesteht, dass Schlaganfall ein ‚Weckruf‘ war und er ‚Glück‘ hatte

Bang Showbiz | 17.11.2025, 18:00 Uhr

Der Queen-Star spricht offen über seinen Gesundheitszustand, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte.

Brian May bezeichnet seinen Schlaganfall als „Weckruf“.

Der Queen-Rocker wurde im September 2024 ins Krankenhaus gebracht, nachdem er einen „leichten“ Schlaganfall erlitten hatte, der ihm zunächst jegliche Kontrolle über einen Arm nahm. Mittlerweile geht es dem Gitarristen zum Glück wieder besser.

Als er in Alan Titchmarshs ‚Love Your Weekend‘-Podcast gefragt wurde, ob er sich nach seinem Schlaganfall „vollständig erholt“ habe, sagte Brian: „Ich hatte eine Reihe von Dingen, Alan, ja, der Schlaganfall war eines davon. Ich hatte Glück – diese Dinge passieren mir, aber ich scheine mich immer wieder da rauszuziehen. Sie geben dir einen Weckruf.“

Im Februar erzählte der Star, dass er nach seinem Schlaganfall Angst hatte, nie wieder Gitarre spielen zu können. „Das ging mir durch den Kopf. Als ich plötzlich diesen linken Arm nicht kontrollieren konnte, war das ziemlich beängstigend“, enthüllte er gegenüber dem ‚Guitarist‘-Magazin.

Erst habe Brian nicht verstanden, was mit ihm los war. „Ich rief meine Ärztin an und sie sagte: ‚Okay, ich glaube, Sie haben einen leichten Schlaganfall. Wählen Sie 999, steigen Sie in den Krankenwagen, und ich sehe Sie dort'“, schilderte er. „Aber selbst im schlimmsten Moment, obwohl ich nicht kontrollieren konnte, wo der Arm war, konnte ich meine Finger kontrollieren.“

Der ‚We Will Rock You‘-Hitmacher hatte seine Fans nur wenige Tage nach seinem Krankenhausaufenthalt auf Instagram über sein „kleines gesundheitliches Problem“ informiert. In einem Instagram-Video erklärte er: „Die gute Nachricht ist, dass ich nach den Ereignissen der letzten Tage wieder Gitarre spielen kann, und ich sage das, weil es etwas unsicher war – denn dieses kleine gesundheitliche Problem, das ich erwähnt habe, trat vor etwa einer Woche auf und sie nannten es einen leichten Schlaganfall.“