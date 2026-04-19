Stars König Charles ehrt Queen Elizabeth zu ihrem 100. Geburtstag mit ’nationaler Ansprache‘

Prince Charles - Queen Elizabeth - Avalon - Buckingham Palace - Jubilee - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2026, 10:00 Uhr

Der Monarch wird sich in einer Ansprache an das britische Volk wenden, um das Vermächtnis seiner verstorbenen Mutter zu würdigen.

König Charles wird Berichten zufolge die verstorbene Queen Elizabeth mit einer Botschaft anlässlich ihres 100. Geburtstags ehren.

Es heißt, der britische Monarch werde am Dienstag (21. April) eine aufgezeichnete, persönliche Ansprache an die Nation halten, um das Leben, das Vermächtnis und die 70-jährige Regentschaft seiner Mutter zu würdigen, die am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben war. Charles wolle die Botschaft auch nutzen, um sein „Dienstversprechen zu erneuern“ – nach einem schwierigen Start in seine Regentschaft, der unter anderem von seiner Krebserkrankung, dem Zerwürfnis mit seinem Sohn Prinz Harry sowie dem Skandal um seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor geprägt war.

Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Der Beginn der Regentschaft des Königs war nicht ohne Probleme, aber es gab auch viel zu feiern.“ Trotz widriger Umstände habe Charles große Stärke gezeigt, seine Krebstherapie fortgesetzt und gleichzeitig ein hohes Arbeitspensum beibehalten. Die Ansprache solle sowohl das außergewöhnliche Leben der Queen würdigen als auch die Werte hervorheben, für die Charles stehe – insbesondere Fairness und das Wohl anderer.

Neben der Rede sind rund um den Geburtstag weitere Gedenkveranstaltungen geplant, darunter öffentliche Termine und ein Empfang im Buckingham Palace, an dem auch Königin Camilla teilnehmen wird. Im Anschluss reist das Paar auf Einladung von Donald Trump zu einem Staatsbesuch in die USA. Die Reise findet vom 27. bis 30. April statt und markiert den 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit.

Geplant sind unter anderem ein Staatsbankett im Weißen Haus sowie eine Rede des Königs vor dem Kongress. Der Besuch soll die historischen Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA hervorheben. Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, er freue sich sehr auf den Besuch. Es werde ein „historischer Staatsbesuch“ und eine „großartige Gelegenheit“ sein, Zeit mit Charles zu verbringen, den er sehr schätze.