Musik Brian May stellt klar: Queen-Pause statt endgültigem Tour-Aus

Brian May - JANUARY 2026 - FAMOUS - The Wizard of Oz at the Las Vegas Sphere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 11:00 Uhr

Brian May stellt klar, dass er nur eine Pause vom Touren macht.

Fans von Queen können offenbar aufatmen: Gitarrist Sir Brian May hat seine früheren Aussagen über ein mögliches Ende seiner Tournee-Auftritte mit der Band relativiert.

Der 79-Jährige betonte nun, dass er keineswegs endgültig mit dem Tourleben abgeschlossen habe. Vielmehr gönne er sich derzeit eine Auszeit, die er in vollen Zügen genieße. In einem Interview mit dem Musikmagazin ‚Rolling Stone‘ erklärte May, seine vorherigen Äußerungen seien missverstanden beziehungsweise teilweise falsch wiedergegeben worden. „Ich habe nie gesagt, dass wir nie wieder auf Tour gehen werden. Ich weiß gar nicht, wie ich so etwas hätte behaupten können“, stellte der Musiker klar.

Aktuell empfinde er seine Situation vielmehr als willkommene Unterbrechung. Nach vielen Jahren auf Reisen und unzähligen Konzerten habe er endlich Zeit für Dinge, die während des Touralltags zu kurz gekommen seien. Dazu gehöre vor allem seine Familie. Er könne nun seine Kinder und Enkelkinder häufiger sehen und sich Projekten widmen, für die ihm lange die Zeit gefehlt habe. Auch seine wissenschaftliche Leidenschaft komme wieder stärker zum Zug. May beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Astrophysik und möchte diesem Interessengebiet künftig mehr Raum geben. Darüber hinaus engagiert er sich für den Tierschutz und entsprechende Kampagnen. Bislang habe sich die Entscheidung für eine Tourpause daher als richtig erwiesen.

Eine Rückkehr auf die Bühne schließt der Queen-Gitarrist allerdings nicht aus. Vielleicht werde er eines Tages aufwachen und spontan beschließen, wieder mit der Band loszuziehen. Allerdings wolle er sich nicht mehr auf monatelange Tourneen festlegen. „Ich glaube nicht, dass ich mich noch einmal auf Tourneen einlassen werde, die neun Monate dauern“, erklärte May. Derzeit könne er schließlich genau dann spielen, wenn er Lust dazu habe. Das sei für ihn eine durchaus angenehme Situation.

Zuvor hatte ein Interview mit der britischen Zeitung ‚The Times‘ für Verunsicherung unter den Fans gesorgt. Darin hatte May erklärt, bereits vor rund eineinhalb Jahren für sich entschieden zu haben, nicht mehr auf Tour gehen zu wollen. Anlass dafür sei unter anderem ein Todesfall im engen Freundeskreis während eines USA-Aufenthalts gewesen. Damals habe er seinem Tourmanager zunächst vorgeschlagen, für einige Tage nach Hause zu fliegen und anschließend zurückzukehren. Doch dessen Reaktion habe ihm deutlich gemacht, dass dies während einer laufenden Tournee kaum möglich sei. May liebe zwar das Musizieren und das Reisen, doch der Preis dafür sei der Verlust persönlicher Freiheit. Neben seiner Ehefrau Anita Dobson und seinen Enkelkindern habe er noch zahlreiche andere Interessen, denen er nachgehen wolle. „Ich habe so viel Astrophysik, mit der ich mich beschäftigen möchte. Deshalb denke ich, dass 50 Jahre vielleicht genug sind“, erklärte er. Ein endgültiger Abschied von Queen ist damit allerdings noch nicht besiegelt.