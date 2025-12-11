Stars Brian Mays Frau verrät Zukunft von Queen

Bang Showbiz | 11.12.2025, 20:00 Uhr

Die Ehefrau von Sir Brian May, Anita Dobson, deutet an, dass Queen nach seinem Schlaganfall keine großen Tourneen mehr planen werden.

Der 78-jährige Gitarrist wurde im September 2024 nach einem „leichten“ Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert. Er verlor zunächst die Kontrolle über einen Arm, die er inzwischen aber wiedererlangt hat. Bezüglich der Zukunft der legendären Rockband glaubt Anita, dass die ‚We Will Rock You‘-Hitmacher, die derzeit mit Adam Lambert im Studio sind, wahrscheinlich keine Mammuttourneen mehr bestreiten werden.

Sie sagte der Zeitung ‚The Mirror‘: „Sie werden kleine Sachen machen, aber sie werden diese großen Tourneen nicht mehr machen.“ Brian selbst sagte im Magazin ‚Rolling Stone‘ aber: „Ich glaube nicht, dass wir fertig sind. Und ich glaube nicht, dass wir eine letzte Abschiedstour ankündigen werden. Denn das ist es ja nie, oder?“

Als er in Alan Titchmarshs Podcast ‚Love Your Weekend‘ gefragt wurde, ob er nach seinem Schlaganfall „vollständig genesen“ sei, sagte Brian: „Ich hatte einige Dinge, Alan, ja, der Schlaganfall war eines davon. Ich hatte Glück – ich bekomme solche Dinge, aber ich scheine mich immer wieder daraus herausarbeiten zu können. Sie geben dir einen Weckruf.“

Im Februar erzählte Brian, dass er fürchtete, nie wieder Gitarre spielen zu können. Er sagte dem Magazin ‚Guitarist‘: „Der Gedanke ging mir durch den Kopf. Als ich plötzlich diesen linken Arm nicht mehr kontrollieren konnte, war das ziemlich beängstigend. Ich hatte keine Ahnung, was los war.“