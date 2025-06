Stars Brian Wilson: So komplex war die Beziehung zu seinen ältesten Töchtern

13.06.2025

Nach dem Tod des Beach-Boys-Sängers kommt das schwierige Verhältnis zu seinen Kindern ans Licht.

Brian Wilson hatte Zeit seines Lebens ein schwieriges Verhältnis zu seinen ältesten Töchtern.

Der Beach-Boys-Sänger verstarb am Mittwoch (11. Juni) im Alter von 82 Jahren nach einer langjährigen Demenzerkrankung. Mit seiner ersten Ehefrau Marilyn Wilson, die in den Sechzigern als Mitglied der Girlgroup The Honeys Bekanntheit erlangte, bekam er die Töchter Carnie (57) und Wendy (55). Die turbulente Ehe der beiden Musiker litt unter Wilsons Drogenmissbrauch und wurde 1979 geschieden. Carnie und Wendy traten mit der Popgruppe Wilson Phillips in die Fußstapfen ihres Vaters, hatten jedoch jahrelang nur sporadisch Kontakt zu dem Beach-Boys-Star. 1992 sagte Carnie in einem Interview mit der ‚Los Angeles Times‘ über die Beziehung zu ihrem Vater: „Wir können ihn nicht anrufen und wir können ihn nicht sehen. Wahrscheinlich könnten wir es machen, aber wir haben so viel Angst voreinander. Ich wüsste nicht, was ich zu ihm sagen sollte.“

Mitte der Neunziger näherten sich Wilson und seine Töchter langsam wieder an und arbeiteten später außerdem wiederholt gemeinsam im Studio. „Er liebt Wilson Phillips. Das tut er wirklich“, sagte Carnie 2024 im Gespräch mit ‚Us Weekly‘. „Er fragt mich immer: ‚Wie läuft es bei Wilson Phillips?‘ Und ich sage: ‚Es läuft großartig.‘ Er ist witzig. Er ist sehr stolz.“