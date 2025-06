Stars Brian Wilson: Todesursache wurde bekannt gegeben

Brian Wilson - July 2011 - Avalon - Mojo Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 09:00 Uhr

DIe Sterbeurkunde des Beach Boys-Stars offenbart seine Todesursache.

Die Todesursache von Brian Wilson steht fest.

Der Beach Boys-Mitbegründer war am 11. Juni im Alter von 82 Jahren verstorben. Nun wurde die Todesursache bekanntgegeben. Wie aus Wilsons Sterbeurkunde hervorgeht, starb er an einem „Atemstillstand“, ausgelöst durch eine „verminderte Atemaktivität“, die zu einem Sauerstoffmangel führte.

Laut ‚TMZ‘ wurden Sepsis und Blasenentzündung als weitere Todesursachen genannt. Als begünstigende Faktoren wurden obstruktive Schlafapnoe, eine neurodegenerative Erkrankung, chronisches Atemversagen sowie chronische Nierenerkrankung aufgeführt.

Wilson starb kurz vor seinem 83. Geburtstag. Die Familie verkündete die traurige Nachricht mit einem Social-Media-Beitrag. Darin hieß es: „Mit gebrochenem Herzen müssen wir bekannt geben, dass unser geliebter Vater Brian Wilson verstorben ist. Uns fehlen im Moment die Worte. Bitte respektiert unsere Privatsphäre, während unsere Familie trauert.“

Die Beach Boys veröffentlichten ein eigenes Statement, in dem sie Wilson als „Genie“ und als „die Seele unseres Sounds“ beschrieben. Die Erfolgsband, die 1961 in Kalifornien gegründet wurde, schrieb: „Die Melodien, die er erträumte, und die Emotionen, die er in jede Note legte, haben die Musikgeschichte für immer verändert. Sein unvergleichliches Talent und sein einzigartiger Geist haben den Soundtrack unzähliger Leben auf der ganzen Welt geschaffen – auch unseren eigenen.“

Die ‚Wouldn’t It Be Nice‘-Interpreten versprachen: „Wir werden die zeitlose Musik, die wir gemeinsam geschaffen haben, und die Freude, die er über Jahrzehnte hinweg Millionen von Menschen gebracht hat, weiterhin in Ehren halten.“ Wilsons Vermächtnis werde „durch seine Songs und in unseren Erinnerungen weiterleben“.