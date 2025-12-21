Stars ‚Bridgerton‘-Star Simone Ashley hat sich von Freund getrennt

Simone Ashley - IWC Schaffhausen Watches and Wonders Booth - April 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2025, 10:50 Uhr

Die britische Schauspielerin hat ihre Romanze mit Geschäftsmann Tim Sykes auf Eis gelegt.

Simone Ashley ist wieder Single.

Die ‚Bridgerton‘-Darstellerin war mit dem Geschäftsmann Tim Sykes liiert und wurde im September beim US-Open-Tennisturnier in New York dabei gesehen, wie sie ihn küsste. Mittlerweile haben sich die beiden jedoch getrennt und sind sich gegenseitig auf Instagram entfolgt.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Simone und Tim haben es im Sommer genossen, Zeit miteinander zu verbringen. Inzwischen haben sie entschieden, dass sie unterschiedliche Vorstellungen haben, und ihre Romanze deshalb beendet.“

Zu Beginn des Jahres hatte Simone öffentlich gemacht, dass sie sich nach drei gemeinsamen Jahren von ihrem Freund Constantin ‚Tino‘ Klein getrennt hatte. In der BBC-Sendung ‚Woman’s Hour‘, in der sie ihren Film ‚Picture This‘ bewarb, enthüllte die Schauspielerin: „Es ist irgendwie ironisch, dass ich gerade eine romantische Komödie promote und seit Januar dieses Jahres in meine Single-Phase eingetreten bin.“

Die 30-Jährige verriet später, dass sie ihren Liebeskummer für ihre Musik genutzt habe. Laut der ‚Eden Confidential‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Mail‘ sagte Simone: „Es gab ein Lied, das aus einer Phase des Herzschmerzes heraus entstanden ist. Es war ein wirklich graues Wochenende, als ich es geschrieben habe. Als wir dann ins Studio gingen, kam die Sonne heraus, und mit ein paar Monaten Abstand wurde daraus etwas sehr Positives.“

Nach der Trennung von Tino betonte die Britin, sie genieße ihre neue „Single-Ära“. Gegenüber ‚People‘ erklärte sie: „Ich definiere meine Single-Phase als eine Zeit, die ich nicht verschwenden möchte. Es geht um persönliche Weiterentwicklung, und ich suche jemanden, der sehr selbstsicher ist und genauso bereit ist, sein Herz zu öffnen wie ich. Und ich glaube, das ist schwer zu finden.“